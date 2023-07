Denny Caknan Tinggalkan Status Lajang Nikahi Bella Bonita, Setelah Putus dari Happy Asmara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kabar terbaru Happy Asmara setelah on the way ditinggal nikah oleh mantan kekasihnya, Denny Caknan.

Kabar pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita cukup mengejutkan publik hingga nama Happy Asmara ikut jadi sorotan.

Penyanyi pop Jawa Denny Caknan yang merupakan mantan pacar Happy Asmara menikahi kekasihnya Bella Bonita, pada Jumat,7 Juli 2023 di Madiun, Jawa Timur.

Lantas bagaimana kabar Happy Asmara di tengah kabar pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita?

Seharusnya pernikahan menjadi kebar yang membahagiakan semua orang.

Namun nampaknya tidak untuk Happy Asmara kali ini.

• Baru Saja Diluncurkan, Lagu Terbaru Happy Asmara "Shopee Maszeh" Bikin Ambyar Netizen!

Bagaimana tidak, yang akan menikah adalah Denny Caknan tapi semua atensi tertuju kepada Happy Asmara.

Memang keduanya sempat menjalin hubungan asmara namun telah kandas di tengah jalan.

Kini Denny Caknan sudah mantap melabuhkan hatinya kepada wanita bernama Bella Bonita.

Sementara itu, Happy Asmara masih menikmati kesendiriannya.

Kabar pernikahan Denny ini tentu saja mengejutkan banyak penggemarnya.

Banyak di antara mereka yang masih menginginkan idolanya itu untuk kembali menjalin asmara.

Pasalnya, Denny dan Happy dirasa sudah cocok hingga mendapat julukan Raja dan Ratu Ambyar.

Namun semuanya telah terlambat dan tidak mungkin lagi terjadi.