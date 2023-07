Cara Membedakan Kepribadian Seseorang Lewat Genre Musik yang Disukai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Ada beberapa kepribadian yang bisa dilihat dari genre musik yang kita suka dengar.

Secara pembagian, tipe kepribdian seseorang bisa dikategorikan berdasarkan selera musiknya.

Contohnya seperti kamu suka dengan genre musik pop, maka disimpulkan kamu adalah orang yang pekerja keras.

Lantas, benarkah ada hubungan bahwa selera musik bisa menunjukkan tipe kepribadian seseorang?

Meski tidak 100 persen, selera musik dan kepribadian seseorang bisa saling memengaruhi menurut sebuah penelitian berjudul "Individual Differences in Musical Taste" yang diterbitkan The American Journal of Psychology pada 2010.

Untuk mengetahuinya, coba cocokkan dengan mengenal ciri kepribadian orang berdasarkan selera musiknya seperti mengutip Very Well Mind berikut ini!

1. Penggemar Rap/Hip Hop

Terlepas dari stereotip bahwa pecinta rap itu agresif atau kasar, peneliti tidak menemukan kaitan seperti itu.

Namun, penyuka musik rap atau hip hop cenderung memiliki harga diri tinggi dan umumnya lebih terbuka dibandingkan penggemar gaya musik lainnya.

2. Musik Country

Penggemar genre musik ini biasanya diidentifikasi sebagai pekerja keras, konvensional, ramah, dan konservatif.

Walau musik country cenderung mengusung tema patah hati, orang yang menyukainya cenderung memiliki emosi yang stabil.

Hanya saja, penyuka musik ini tidak terlalu terbuka dalam berbagi pengalaman dibandingkan penggemar genre lainnya.

3. Musik Pop