BREAKING NEWS: Tinju Dunia Vergil Ortiz Jr vs Eimantas Stanionis Batal Untuk Ketiga Kalinya

Kolase Tinju Dunia Eimantas Stanionis vs Vergil Ortiz Jr. Duel kelas welter yang dijadwalkan 8 Juli2 2023 ini batal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Vergil Ortiz Jr vs Eimantas Stanionis kembali batal untuk ketiga kalinya.

Kali ini gara-gara Vergil Ortiz Jr yang dikabarkan mengalami gangguan kesehatan.

Raja KO itu pun harus dilarikan ke Rumah Sakit.

“Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan para petarung kami, dan kami tentu mendukung keputusan Vergil 100 persen,” kata Golden Boy Promotions.

Seperti diketahui, awalnya Vergil Ortiz Jr dan Eimantas Stanionis dijadwalkan bentrok pada Januari 2023.

Namun pertarungan itu batal karena Eimantas Stanionis menjalani operasi usus buntu darurat.

Kemudian Tinju Dunia kelas welter ini dijadwalkan kembali pada April.

Kali ini giliran Vergil Ortiz Jr yang membuat pertarungan itu ditunda.

Hal ini karena sang Raja KO mengalami rhabdomyolysis, penyakit yang pernah dialaminya sebelum menghadapi Michael McKinson.

Padahal pemenang Tinju ini berpeluang menghadapi pemenang Errol Spence Jr vs Terence Crawford.

Sebagai gantinya, satu diantara prospek Tinju Dunia milik Golden Boy pun dipromosikan.

“Namun peristiwa yang tidak menguntungkan ini membuka pintu bagi salah satu prospek teratas Golden Boy, Floyd Schofield, untuk mempercepat profilnya dengan tampil di negara bagian asalnya di Texas.

Kami akan, seperti biasa, menampilkan kartu aksi tinggi dari atas ke bawah pada 8 Juli dan berharap dapat menampilkan semua petarung kami baik di San Antonio maupun di DAZN.” tambah pihak Golden Boy Promotions.

Melalui akun instagram resminya, Golden Boy Promotions pun membuat pengumuman bagi para penonton yang ingin mengembalikan tiket.

Tale of The Tape Eimantas Stanionis vs Vergil Ortiz Jr