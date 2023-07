50 Soal Tes Perangkat Desa Terbaru 2023 Lengkap Kunci Jawaban Dalam Bentuk Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah sejumlah kumpulan soal tes perangka desa tahun 2023 terbaru.

Setiap perangkat desa, akan melalui tes sebagai bentuk seleksi yang dilakukan.

Sehingga bagi yang ingin menghadapi tes tersebut wajib kiranya memperpersiapkan diri sedini mungkin.

Sejumlah soal berikut merupakan soal tes yang sudah dirangkum dari beberapa tes sebelumnya.

Untuk mendapatkan pengalama serta pembelajaran dalam mengikuti tes nantinya.

Soal Tes Perangkat Desa

1. Di bawah ini yang bukan fungsi dari sekretaris desa adalah…

A. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti administrasi, arsip, surat menyurat

B. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja desa

C. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi sarana dan prasarana kantor, inventaris, dan pelayanan umum

D. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat

Jawaban : D



2. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan kependudukan adalah tugas dan fungsi dari…

A. Kepala seksi pelayanan

B. Sekretaris desa

C. Kepala seksi kesejahteraan

D. Kepala seksi pemerintahan

Jawaban : B

3. Rencana pembangunan jangka menengah desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu…

A. 3 tahun

B. 4 tahun

C. 6 tahun

D. 7 tahun

Jawaban : C



4. Dana desa adalah dana yang bersumber dari…

A. Anggaran kecamatan

B. Anggaran kabupaten

C. Anggaran provinsi

D. Anggaran dan Pendapatan belanja negara

Jawaban : D



5. Bendahara desa adalah unsur staf…

A. Kepala seksi di desa

B. Kepala urusan di desa

C. Sekretaris desa

D. Kepala dusun di desa

Jawaban : B

6. Peraturan tentang desa yang mengatur tentang Desa atau Desa adat saat ini adalah…

A. UU No. 32 Tahun 2004

B. UU No. 23 Tahun 2014

C. UU No. 6 Tahun 2014

D. PP No. 72 Tahun 2007

Jawaban : C



7. Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Desa saat ini, Desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

A. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa

B. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kab/kota

C. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah kab/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. (a), (b), (c) benar

Jawaban : D