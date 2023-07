Wasit Indonesia Latihan VAR, Kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Diharapkan Akan Semakin Baik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Puluhan wasit Liga 1 dan Liga 2 mengikuti program pembekalan dan persiapan penerapan video assistant referee (VAR).

Pembekalan yang dilaksanakan melalui kegiatan VAR Education, di Jakarta pada 5-7 Juli 2023.

Program tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, yakni Kick off VAR Meeting Liga Indonesia bareng FIFA.

Dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (LIB), agenda VAR Education tersebut diikuti oleh 42 wasit.

Terdiri dari 18 wasit yang akan bertugas di Liga 1 2023/2024 dan 24 wasit yang nantinya akan bertugas di Liga 2 2023.

• PSPS Riau Lagi Negosiasi Pemain Asing Asia Untuk Liga 2, Tapi Bukan Berasal Dari Liga Jepang

Wasit yang bertugas di Liga 1 2023/2024 di antaranya Thoriq Alkatiri, Yudi Nurcahya, Asep Yandis, Bangkit Sanjaya

Rio Putra Permana, M Erfan Efendi, Abdul Aziz, Agus Fauzan Arifin, Aidil Azmi, Armyn Dwi Suryatin, Gedion Dapaherang, Ginanjar Rahman Latief.

Naufal Adya Fairuski, Nendi Rohaendi, Ryan Nanda Saputra, Choirudin, dan Zetman Pangaribuan.

Dari wasit Liga 2 2023 ada Aprisman Aranda, Cahya Sugandi, Sance Lawita, Agung Setiyawan, Mansyur, Tomi Manggopa.

Agus Walyono, Amri Nurhadi, Axel Febrian Sinaga, Bagus Kurniawan, Candra, Eko Saputra, Fibay Rahmatullah, Hamdi, Irfan Wahyu Wijanarko.

Irul Hidayat, Louis Ridho Muhammad, Muhammad Iqballuddin, Muhammad Tri Santoso.

Pipin Indra Pratama, Steven Yubel Poli, Subro Malisi, Totok Fitrianto, dan Ridwan Pahala.

Dalam pembekalan tersebut, beragam materi disampaikan, seperti VAR Protokol Basics, Var New Way to Decide.

VAR Line, Intervention Challenges, Intervention Hand Ball, dan Intervention Fouls.