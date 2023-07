Jam Tayang 16 Besar Canada Open 2023 Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Khrisna Prasad/Vishnuvardhan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut prediksi Jam Tayang 16 Besar Canada Open 2023 Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Khrisna Prasad Garaga/Vishnuvardhan Goud Panjala.

Duel Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Khrisna Prasad Garaga/Vishnuvardhan Goud Panjala menjadi match ke-8 di Court 2 Markin MacPhail Centre.

Pemenang dari duel The Daddies vs Wakil India ini ditunggu pemenang Vinson Chiu/Joshua Yuan vs Lee Yang/Wang Chi-Lin.

Dengan demikian The Daddies diprediksi main pada Jumat 7 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 WIB.

Untuk diketahui, pagelaran Canada Open 2023 baru akan disiarkan secara live atau langsung di INews TV mulai 7-10 Juli 2023.

Sedangkan untuk babak 32 besar dan Kualifikasi dapat diakses secara Live Streaming di YouTube BWF TV.

Sekedar informasi, ada perbedaan yang mendasar pada Jam Tayang Canada Open 2023.

Karena adanya perbedaan waktu, Canada Open 2023 baru bisa disaksikan pada pukul 01.00 WIB dini hari.

Indonesia dan Canada sendiri mempunyai perbedaan waktu sekitar 11 jam.

Berikut Jam Tayang Canada Open 2023 di INews TV

Kamis 7 Juli 2023 - 16 Besar

- 01.00-09.00 WIB

Jumat 8 Juli 2023 - 8 Besar

- 01.00-09.00 WIB