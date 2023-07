41 Soal IPA Terintegrasi KSM MI Lengap Kunci Jawaban KSM IPA Terbaru 2023/2024 Madrasah Ibtidaiyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut sejumlah soal KSM IPA Terintegrasi untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah tahun 2023/2024.

Soal KSM IPA Terintegrasi MI

1. Melatonin adalah hormon alami yang diproduksi oleh kelenjar pineal pada otak dan kemudian dilepaskan ke aliran darah. Fungsi dari hormone ini adalah membantu mengatur ritme sirkadian. Ayat manakah yang paling tepat menggambarkan kesesuaian peran hormone melatonin terkait dengan ritme sirkadian…

A. “Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat”. (QS. An Naba: 9)

B. “Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu.” (QS. Al Qashash: 73)

C. “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah tidurmu pada waktu malam.” (QS. Ar Rum: 23)

D. “Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari.” (QS. Al An'am: 60)

Jawaban : D

2. Indonesia mengalami laju deforestasi hutan yang cukup tinggi. Hal itu dapat menyebabkan….

A. Menurunnya siklus fosfor

B. Bertambahnya hewan herbivora

C. Menurunnya plasma nutfah

D. Bertambahnya unsur mineral tanah

Jawaban : C

3. Negara Indonesia terletak pada 3 pertemuan lempeng tektonik, sehingga banyak gunung berapi di perbukitan, sehingga menyebabkan Indonesia terjadi bencana geologi. Berikut ini yang termasuk bencana geologi adalah…

A. Gempa bumi

B. Tsunami

C. Gunung meletus

D. Banjir bandang

Jawaban : A

4. Sebongkah es batu dimasukkan ke dalam wadah berisi air. Peristiwa yang akan terjadi pada es batu adalah….

A. Tenggelam karena es lebih berat daripada air

B. Mengapung karena es lebih ringan daripada air

C. Tenggelam karena massa jenisnya lebih tinggi daripada air

D. Mengapung karena massa jenisnya lebih rendah daripada air

Jawaban : B

5. When an object is given a force of 30 N, it will accelerate at 3 m/s2. If the object is given a force of 55 N, the magnitude of the object’s acceleration is… m/s2.

A. 2,0

B. 3,3

C. 4,2

D. 5,5

Jawaban : D

6. Sebuah gambar yang diam tiba-tiba meledak dan pecah menjadi 2 bagian yang bergerak saling berlawanan. Perbandingan massa kedua bagian itu adalah m1 : m2 = 1 : 4. Energy yang dibebaskan adalah 3x10⊃3; Joule. Perbandingan energi kinetik pecahan granat pertama dan kedua adalah…

A. 1 : 4

B. 4 : 1

C. 1 : 2

D. 2 : 1

Jawaban : B

7. Pada proses pemutusan ekor cecak, organel yang paling berperan adalah…

A. Ribosom

B. Lisosom

C. Retikulum endoplasma

D. Badan golgi

Jawaban : A

8. Berikut hasil rekayasa bidang pertanian:

1) Bibit tahan hama

2) Bibit yang bervariasi

3) Bibit lebih unggul

4) Bibit berjumlah banyak dan seragam

Kultur jaringan bertujuan untuk memperoleh hasil yang ditujukkan oleh nomor…

A. 1 dan 2

B. 3 dan 4

C. 3 saja

D. 4 saja

Jawaban : D

9. Ketika melakukan gerakan takbiratul ihram, sendi yang paling berperan adalah ….

A. Sendi putar

B. Sendi engsel

C. Sendi peluru

D. Sendi pelana

Jawaban : B

10. “Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya (menjulang) ke langit”. (Q.S. Ibrahim : 24)

Berdasarkan karakter tumbuhan yang dijelaskan pada ayat di atas, tumbuhan tersebut masuk dalam kelompok ….

A. Monokotil

B. Dikotil

C. Epikotil

D. Hipokotil

Jawaban : B

11. Binatang yang disebut di bawah ini yang tergolong Arthropoda adalah binatang dalam Al-Qur’an surat …

A. Al-Baqarah

B. Al-Fiil

C. An-Naml

D. Al-Lahab

Jawaban : C

12. Robert Koch pada abad ke-18 mengemukakan Postulat Koch yang bermanfaat bagi dunia kedokteran. Hadist berikut yang TIDAK berkaitan dengan Postulat Koch adalah…

A. Janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. (HR Bukhari dan Muslim)

B. Apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. (HR Bukhari dan Muslim)

C. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah pula kamu lari daripadanya. (HR Bukhari dan Muslim)

D. Tidak boleh berbuat mudharat dan hal yang menimbulkan mudharat. (HR Ibn Majah dan Ahmad)

Jawaban : D

13. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman. (QS An Nahl: 79).

Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain Yang Maha Pemurah. (QS Al Mulk: 19.

Kemampuan terbang pada burung yang disampaikan ayat tersebut merupakan adaptasi…

A. Anatomi

B. Morfologi

C. Fisiologi

D. Tingkah laku

Jawaban : A