30 Soal KSM Matematika Madrasah Ibtidaiyah dan Kunci Jawaban Terbaru Soal Sain Madrasah MI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut sejumlah soal KSM Matematika Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang dapat dipelajari sebagai panduan untuk ikut KSM.

KSM merupakan Kompetisi Sains Madrasah dilaksanakan di tingkat kabupaten dan propinsi.

Seluruh soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban yang dapat dijadikan pembelajaran.

Sehingga semakin siap untuk menghadapi soal-soal dalam pelaksanaan KSM.

Soal terdiri dari soal pilihan ganda yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan setingkat pelaksanaan kompetensi sains pada umumnya.

Inilah soal dan kunci jawaban KSM matematika yang dapat dipelajari

Soal KMS Matematika MI

1. Amir mengaji al Quran mulai dari surat al Fatihah, lalu hari berikutnya surat an Nisa, lalu hari berikutnya surat al A'raf, dan selanjutnya meneruskan pola ini. Ahmad mengaji al Quran mulai surat al Fatihah, lalu hari berikutnya surat al Maidah, lalu hari berikutnya surat at Taubah, dan selanjutnya meneruskan pola ini. Jika Amir memulai mengaji pada hari Jumat, sedangkan Ahmad memulai pada satu hari berikutnya, maka surat yang akan mereka baca pada hari yang sama adalah…

A. Yunus

B. Yusuf

C. Ar-Ra’d

D. Ibrahim

Jawaban : C

2. Aku adalah himpunan surat pada juz 30 yang banyak ayatnya. Jika dibagi dengan 2, 3, dan 6, maka akan bersisa 1. Di antara surat-surat berikut yang bukan anggotaku adalah…

A. QS At Thariq

B. QS Al Alaq

C. QS Al Infithar

D. QS Al A'la

Jawaban : A

3. Diberikan bilangan bulat yang tidak lebih dari 30 dan tidak kurang dari 10. Bilangan tersebut bukan bilangan genap, bukan bilangan prima dan bukan bilangan yang habis dibagi 3. Bilangan tersebut sama dengan banyak ayat pada surat…

A. As Syam

B. Al Inshiqaq

C. At Thariq

D. Al Infithar

Jawaban : B

4. Jika P adalah banyak huruf depan nama-nama 25 nabi dan Rasul dan Q adalah banyak huruf depan malaikat, tentukan KPK dari (P,Q) adalah…

A. 10

B. 20

C. 30

D. 60

Jawaban : C

5. 1/8 abad + 1 lustrum + 4,5 windu + 66 bulan = … tahun

A. 59

B. 58

C. 69

D. 68

Jawaban : A

6. Jika x = √1443, maka nilai dari (x + y)⊃2; + (x – y)⊃2; adalah…

A. 2885

B. 4890

C. 5770

D. 11540

Jawaban : C

7. Dalam gedung pertemuan terdapat 30 baris kursi. Banyak kursi pada baris pertama 20 buah kursi, baris kedua 24 kursi, baris ketiga dan seterusnya selalu bertambah 4 buah kursi. Kapasitas kursi di gedung tersebut adalah…

A. 1170

B. 1970

C. 2340

D. 2480

Jawaban : C

8. Jumlah angka penyusun dari 6473 adalah 2, karena 6 + 4 + 7 + 3 = 20 dan 2 + 0 = 2. Jumlah angka penyusun dari banyak ayat surat Al Baqarah adalah…

A. 4

B. 6

C. 7

D. 9

Jawaban : C

9. Hasil kali 2 bilangan adalah 84, dan rata-rata 2 bilangan tersebut adalah 10. Selisih kedua bilangan tersebut merupakan bilangan urutan asmaul husna yaitu…

A. Al Muhaimin

B. Al Aziz

C. Al Jabbar

D. Al Mutakabbir

Jawaban : B

10. Ukuran sisi suatu segitiga masing-masing merupakan bilangan yang menyatakan nomor urut surat yang memuat tepat 3 ayat dalam al Quran. Keliling segitiga tersebut adalah… satuan.