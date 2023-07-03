Tampil Konsisten, Crosser Binaan Astra Honda Kembali Raih Poin Pada MXGP Lombok

Crosser binaan Astra Honda M. Delvintor Alfarizi tampil secara konsisten dan kian menunjukan kemajuan yang signifikan dibandingkan seri sebelumnya dengan membukukan 11 poin di ajang FIM Motocross World Championship (MXGP) di putaran Selaparang, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, Minggu (2/7/2023).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA – Crosser binaan Astra Honda M. Delvintor Alfarizi tampil secara konsisten dan kian menunjukan kemajuan yang signifikan dibandingkan seri sebelumnya dengan membukukan 11 poin di ajang FIM Motocross World Championship (MXGP) di putaran Selaparang, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, Minggu (2/7/2023).

Delvintor menyuguhkan penampilan terbaiknya sepanjang musim 2023 dengan menghadirkan persaingan ketat dan berhasil memangkas jarak pencapaian raihan waktu tercepat dari crosser yang finis pertama.

Delvintor yang akrab disapa Adel, memulai balapan dari posisi ke-15 hasil dari sesi Qualifying Race

yang digelar pada Sabtu (1/7).

Kondisi cuaca yang cerah dan dukungan masyarakat Indonesia yang hadir menjadi penyemangat bagi Adel untuk menaklukkan lintasan sepanjang 1,64 km berkarakter Hard Pack.

Dalam dua race seri Lombok, Adel bersaing dengan 18 pebalap lainnya yang masuk starting list

balapan. Pada awal race pertama, Adel berhasil menyodok masuk ke posisi 13 pada lap kedua.

Persaingan yang sangat ketat pada balapan kali membuat dirinya terdesak hingga posisi 15.

Pada lap ke-11, Adel yang bernomor motor 325 harus turun satu posisi ke posisi 16 hingga menyentuh

garis finis. Pencapaian ini membuahkan 5 poin untuk race pertama seri Lombok.

Pada race kedua, Crosser AHRT yang tergabung dalam tim JM Racing Astra Honda ini mampu

memperbaiki catatan posisi yang lebih baik.

Crosser binaan Astra Honda M. Delvintor Alfarizi tampil secara konsisten dan kian menunjukan kemajuan yang signifikan dibandingkan seri sebelumnya dengan membukukan 11 poin di ajang FIM Motocross World Championship (MXGP) di putaran Selaparang, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, Minggu (2/7/2023). (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Selepas start, Adel mampu mencapai posisi 12 pada lap kedua dan bersaing ketat dengan 4 pebalap lainnya.

• Tak Terbendung, Astra Honda Racing Team Dominasi Podium ARRC Jepang

Memasuki lap ke-6, Adel harus turun posisi ke15 hingga balapan berakhir. Dengan hasil dua race ini, Adel bertengger di posisi ke 15 dengan total catatan 11 poin dalam klasemen MXGP seri Lombok.

“Pada seri Lombok ini, kami harus berkompetisi dalam kecepatan yang tinggi dan dituntut konsisten.

Di awal balap baik di race 1 maupun race 2, saya bisa masuk dalam pertarungan di 15 besar. Bahkan

dalam dua race tersebut saya sempat bertarung di posisi 12. Berhasil finis di posisi 16 dan posisi 15

menjadi perkembangan yang baik di musim ini. Saya akan terus berusaha untuk semakin kompetitif

hingga memberikan prestasi tertinggi di kejuaraan ini,” ujar Adel.

General Manager Marketing Planning and Analysis AHM Andy Wijaya mengatakan semangat

berkompetisi dalam ajang balap dunia menjadi penyemangat pebalap muda Indonesia untuk meraih

prestasi tertinggi.

Proses adaptasi dengan kompetisi yang cepat menjadi bekal yang baik bagi pebalap dalam mengarungi balapan musim 2023.

“Sebagai tuan rumah dalam gelaran ini, crosser Indonesia binaan AHM telah tampil dengan semangat

juang yang tinggi untuk bersaing ketat dalam memperebutkan posisi terbaik. Kami juga terus

berusaha untuk memperbaiki kemampuan dan kerja sama tim dalam setiap serinya sehingga dapat memberikan prestasi terbaik untuk mengharumkan bangsa Indonesia dalam gelaran kompetisi

tertinggi balap motor cross,” ujar Andy.

Selanjutnya, Adel akan kembali tampil pada gelaran MXGP di sirkuit Loket, Czech Republic yang

dilaksanakan pada 17 Juli 2023.

Gelaran seri Loketske merupakan seri keempat bagi Adel sebagai pebalap reguler yang berkompetisi penuh pada kejuaran di ajang tertinggi balap motor cross di dunia. (*)