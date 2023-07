Rekap Hasil dan Klasemen Liga 1 Hari ini, 6 Tim Berbagi Angka Hanya PSIS Semarang Raup Poin Penuh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini rekap hasil pertandingan Liga 1 musim 2023-2024 pekan ke-1.

Seperti diketahui, pada hari Senin 3 Juli 2023 total Liga 1 menyajikan 4 pertandingan seru.

Adapun pertandingan tersebut mempertemukan Persik Kediri vs Borneo FC, Rans Nusantara vs Persikabo 1973, Persija Jakarta vs PSM Makassar dan PSIS Semarang vs Bhayangkara FC.

Dari keseluruhan pertandingan tersebut hanya PSIS Semarang yang berhasil meraup poin penuh atas Bhayangkara FC.

PSIS Semarang berhasil unggu 3-1 atas Bhayangkara FC, sedangkan 3 pertandingan lainnya berakhir imbang.

PSIS Semarang berhasil memuncaki klasemen sementara setelah mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 3-1.

Adapun Bhayangka FC sejatinya berhasil emncetak gol lebih dulu melalui Muhammad Ragil pada menit ke-26.

Namun, tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu langsung mengamuk dengan mencetak tiga gol pada babak kedua.

Tiga gol PSIS Semarang dicetak masing-masing oleh Carlos Fortes 86', Gali Freitas 90+3' dan Boubakary Diarra 90+8'.

Kemenangan tersebut membuat PSIS Semarang memuncaki klasemen Liga 1, menggeser Barito Putera.

PSIS Semarang unggul dalam hal produktifitas menjecak gol daripada Barito Putera yang sebelumnya mengalahakan Persita Tangerang 2-0 pada Minggu 2 Juli 2023 malam.

Pada pertandingan lainnya, Persija Jakarta harus puas ditahan imbang PSM Makassar dengan skor 1-1.

PSM Makassar lebih dulu mencetak gol pada menit ke-13 melalui tandukan Kenzo Nambu.

Setelah mengurung habis-habisan pertahanan PSM, Persija Jakarta baru bisa menyamakan kedudukan melalui Ryo Matsumura pada menit ke-81.