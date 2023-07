Ciri Manusia Hidup Berumur Panjang, Kini Bisa Diketahui dari 4 Tanda Fisik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut tips yang bisa dilakukan sesorang agar bisa bertahan hidup lebih lama alias memiliki umur panjang.

Hampir setiap orang mendambakan hidup berumur panjang.

Sebuah penelitian mengungkap tanda-tanda seseorang berumur panjang.

Tanda-tanda seseorang berumur panjang itu bisa diketahui dari ciri fisik dan kemampuan tubuh.

Dilansir dari New York Times, harapan hidup manusia mengalami peningkatan bersamaan dengan kemajuan medis saat ini.

Meskipun terhitung sedikit, seseorang bisa mencapai usia 110.

Rekor usia hidup paling lama dipegang oleh Calment yang meninggal di usia 122 tahun.

Sementara otang tertua yang masih hidup berada di Fukuoka, Jepang, yakni Kane Tanaka (118).

Tanda-tanda orang berumur panjang

Penelitian menunjukkan beberapa hal yang bisa menjadi tanda-tanda kemungkinan Anda berumur panjang.

Dilansir dari Eat This Not That, pada dasarnya faktor yang mempengaruhi seseorang berumur panjang adalah kebiasaan dan gaya hidup seseorang.

Berikut tanda-tanda fisik seseorang kemungkinan berumur panjang:

1. Kesenjangan usia retina

Studi yang dilakukan oleh Centre for Eye Research Australia mengungkapkan, kesenjangan usia retina menjadi indikator dalam menentukan umur panjang seseorang.