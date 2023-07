Biker Touring WR 155 R dan Meet & Greet dengan Pembalap Yamaha MXGP di Lombok

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) kembali ambil bagian dalam kemeriahan Kejuaraan Dunia Motocross (MXGP) yang kali ini digelar di Sirkuit MXGP Selaparang di Lombok, Nusa Tenggara Barat, 1-2 Juli 2023.

Para pengguna WR 155 R diajak berpetualang dalam Fun Ride WR 155 R Goes to MXGP Selaparang sekaligus menyaksikan langsung kompetisi balap level dunia dan meet & greet dengan pembalap Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team.

Melalui Main Dealer Yamaha Surya Timur Sakti Jatim (STSJ), para peserta memulai Fun Ride WR 155 R Goes to MXGP Selaparang menempuh jarak perjalanan sekitar 25 km, start dari area dealer Yamaha SIP Ampenan menuju Pantai Krandangan lalu berakhir di Sirkuit MXGP Selaparang.

Motor WR 155 R yang dibekali fitur dan teknologi modern terbukti memberikan pengalaman berkendara menyenangkan dan mudah melewati beragam karakter jalur offroad.

”Daya tarik Kejuaraan Dunia Motocross (MXGP) membuat para penggemar ingin menjadi bagian dari ajang balapan internasional ini. Mereka antusias menghadiri event racing ini baik yang digelar di Samota maupun Lombok. Yamaha Indonesia juga turut serta mengadakan beberapa aktivitas, setelah di Samota juga dilakukan di Lombok. Kami ingin memberikan pengalaman baru khususnya kepada konsumen WR 155 R untuk mengikuti touring fun riding yang dilanjutkan dengan nonton langsung MXGP di sirkuit serta bertemu pembalap Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team. Rentetan agenda itu menjadi momen istimewa tak terlupakan bagi mereka bersama Yamaha Indonesia,” ungkap Antonius Widiantoro, Asst. General Manager Marketing - Public Relation PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Kejuaraan Dunia Motocross (MXGP) di Sirkuit MXGP Selaparang di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 1-2 Juli 2023. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Jeremy Seewer dan Glenn Coldenhoff, pembalap Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team juga menyambut positif respon pecinta WR 155 R dan MXGP.

"Fans di Lombok khususnya yang ikut meet & greet sangat menyenangkan. Mereka begitu passion terhadap Yamaha dan MXGP. Antusiasme dan dukungan untuk sport terasa spesial dan menyenangkan meluangkan waktu untuk mereka karena ini sangat berarti. Fans adalah bagian dari alasan kami hadir di sini ! Saya tak sabar ingin kembali ke Indonesia tahun depan, fans dan trek istimewa. Semoga setelah Grand Prix MXGP pertama di Lombok, motocross akan semakin populer, dan kami bisa menikmati pengalaman ini lagi," ungkap Jeremy Seewer.

Sedangkan Glenn Coldenhoff juga mengungkapkan kegembiraannya.

"Saya selalu enjoy bertemu fans baru dan orang-orang baru. Biasanya ada banyak fans di sini dan mereka terlihat gembira dan baik. Saya menikmati pengalaman Meet & Greet di Sumbawa dan Lombok, rasanya spesial ! Saya senang datang ke Indonesia. Fans di sini memiliki passion besar dan baik. Senang rasanya riding di area berbeda di negara lain di dunia ini dan menambah fan base. Saat melihat online, fan base MotoGP besar di sini, jadi bagus jika MXGP bisa berkembang seperti itu !" ungkap Glenn Coldenhoff.

Jeremy Seewer dan Glenn Coldenhoff juga melakukan berkendara WR 155 R, keduanya mengungkapkan impresi mengenai motor itu. "Tampilan WR 155 R cool, khususnya untuk market Indonesia.

Punya tampilan lebih offroad dibandingkan motor-motor lainnya yang sudah saya lihat di Indonesia, jadi saya suka WR 155 R dan saya rasa para konsumen juga menyukai motor ini. Saya enjoy berkendara WR 155 R.

Jelas sangat beda dengan YZ450FM, tapi punya balance yang baik dan fun dikendarai.

Mudah di handle dengan suspensi nyaman dan power yang smooth," tutur Jeremy Seewer.

Lalu Glenn Coldenhoff juga mengungkapkan impresinya tentang WR 155 R.

"Saya riding WR 155 R di Lombok, sangat fun. Motor ini mudah dikendarai, dengan handling yang bagus. WR 155 R punya suspensi yang nyaman, ban dual purpose memiliki cengkraman dan traksi yang baik untuk dikendarai di berbagai medan. Senang rasanya punya kesempatan mengendarai WR 155 R dan saya rasa mereka yang berkendara WR 155 R pun menikmatinya," papar Glenn Coldenhoff.

bLU cRU Fans Experience

Yamaha Indonesia juga mengadakan kegiatan bLU cRU Fans Experience buat pengguna sepeda motor Yamaha. Mereka cukup menunjukkan bukti registrasi di aplikasi My Yamaha Motor untuk mendapatkan bonus Extra 1.000 poin di My Yamaha Motor Member dan langsung mendapatkan Official Apparel Yamaha bLU cRU senilai total Rp 350.000 secara GRATIS (berdasarkan tier pada My Yamaha Motor App : Blue, Bronze & Silver, Gold & Platinum).

Selain itu Yamaha bLU cRU Family juga akan mendapatkan bonus Extra 1.250 poin serta diskon spesial untuk setiap pembalian apparel Yamaha bLU cRU.

Bagikan momen keseruanmu kepada sesama Yamaha bLU cRU Family dari seluruh penjuru dunia saat menyaksikan gelaran MXGP Indonesia maupun saat beraktivitas dengan motor Yamaha, dengan hashtag #bLUcRUindonesia #bLUcRUFansExperience #bLUcRUMXGP2023, serta tag akun Instagram Yamaha Indonesia @yamahaindonesia . (*)