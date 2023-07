40 Soal KSM MTK MI Terbaru dan Kunci Jawaban Soal Sains Madrasah Ibtidaiyah 2023/2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal KSM Matematika MI tahun 2023 sebagai pembelajaran dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta.

Tujuannya adalah sebagai persiapan untuk menghadapi KSM Matematika tahun ini.

Sehingga peserta sudah siap untuk melaksanakan KSM secara maksimal.

Untuk itu, ikuti seluruh soal dan kunci jawabannya sebagai pembelajaran serta pengalaman yang dapat memberikan latihan kepada peserta.

Agar seluruh soal yang dihadapi dapat dikerjakan dengan mudah.

Soal terdiri dari soal pilihan ganda yang bisa dijadikan referensi untuk menghadapi KSM yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal KSM Matematika MI

1. Hasil dari 8 + 5 x 3 adalah...

A. 23

B. 27

C. 35

D. 48

Jawaban : B

2. Jika 4 + 3 x 2 = 10, maka hasil dari 2 + 5 x 3 adalah...

A. 17

B. 21

C. 27

D. 31

Jawaban : A

3. Suatu kotak memiliki panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 4 cm. Berapakah volume kotak tersebut?

A. 48 cm^3

B. 96 cm^3

C. 128 cm^3

D. 192 cm^3

Jawaban : B

4. Jika 5 + 3 x 2 - 4 : 2 = 8, maka hasil dari 9 - 4 x 3 : 6 + 2 adalah...

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Jawaban : C

5. Dalam sebuah kelas terdapat 25 siswa. Jika 60 persen dari siswa tersebut adalah perempuan, berapakah jumlah siswa laki-laki dalam kelas tersebut?

A. 8

B. 10

C. 12

D 15

Jawaban : C

6. Seekor sapi kurban grade A dengan berat 2,25 kwintal di Kota A seharga Rp98.000,00 per kilogram beratnya. Sedangkan, seekor sapi kurban dengan grade yang sama di kota B seharga Rp91.000,00 per kilogram beratnya. Beberapa warga di kota A dan B melakukan patungan untuk membeli sapi kurban. Selisih uang kurban seekor sapi per orang yang dikeluarkan warga kota A dan kota B adalah ….

A. Rp125.000,00

B. Rp225.000,00

C. Rp525.000,00

D. Rp1.7250.000,00

Jawaban : B

7. Ukuran sisi suatu segitiga masing-masing merupakan bilangan yang menyatakan nomor urut surah yang memuat tepat 3 ayat dalam Al-Qur’an. Keliling segitiga tersebut adalah …. satuan

A. 319

B. 321

C. 323

D. 325

Jawaban : B

8. Diketahui bahwa Nabi Muhammad ditinggal wafat ibundanya pada usia ‘a’ tahun, menikah dengan Khadijah al-Kubro pada usia ‘bc’ tahun, dan menerima wahyu pertama kali pada usia ‘de’ tahun. Selanjutnya, dibuat bilangan-bilangan yang terdiri atas 5 digit berbeda dari angka a, b, c, d, dan e. Bila bilangan-bilangan itu diurutkan mulai dari yang terbesar, maka selisih dari bilangan urutan pertama dan ketiga adalah …. (catatan: ‘bc’ dan ‘de’ adalah bilangan dua digit)

A. 18

B. 38

C. 12

D. 180

Jawaban : D

9. Raihan sedang melakukan ibadah thawaf secara konsisten di lintasan yang berjarak 22 m dari pusat ka’bah. Jika Raihan melakukan thawaf dengan kecepatan 4,84 km/jam, maka thawafnya akan selesai dalam waktu …. menit.

A. 8

B. 12

C. 16

D. 20

Jawaban : B

10. Segitiga ABC sama kaki di mana AB = AC = 2BC, dengan keliling K yaitu tahun usia Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Hasil perkalian dua panjang sisi berbeda dari segitiga tersebut adalah ….

A. 200

B. 128

C. 64

D. 48

Jawaban : B

11. Ahmad berlari 3 kali lebih cepat dari adiknya, yaitu Reza. Ahmad berlari dari rumah menuju taman yang berjarak 240 meter dan waktu yang dihabiskan adalah 1 menit. Kecepatan berlari dari Reza adalah …. m/s

A. 1,2

B. 1,3

C. 2,2

D. 2,4

12. Aisyah sedang mencoba menghafalkan juz 30 secara bertahap setiap harinya. Banyaknya ayat yang dia hafalkan per hari mengikuti pola 7, 16, 25, 34, …. Banyak hari yang dibutuhkan Aisyah untuk menghafal seluruh ayat pada juz 30 adalah ….

A. 9

B. 11

C. 14

D. 15

Jawaban : B

13. Miya baru saja menyelesaikan tugas menulis seluruh nama nabi rasul yang wajib diketahui lengkap dengan nomor urutannya. Jika Miya sebelumnya sudah menyelesaikan menulis nama malaikat yang wajib diketahui lengkap dengan nomor urutannya, maka jumlah dari semua angka yang sudah Miya tulis dalam tugas tersebut adalah ….

A. 325

B. 370

C. 380

D. 395

Jawaban : C

14. Aisyah dan Ali adalah anak yang tak pernah melewatkan shalat fardhu lima waktu tanpa alasan. Jika selama 4 minggu terakhir Aisyah berhalangan shalat karena haid selama 5 hari, maka selisih dari jumlah rakaat shalat fardhu Aisyah dan Ali selama 4 minggu terakhir tersebut adalah … rakaat.

A. 60

B. 66

C. 68

D. 77

Jawaban : D

15. Kuadrat dari jumlah banyak ayat surah Al Alaq pada saat pertama kali diturunkan dan banyak ayat surat Al Muddatsir pada saat pertama kali diturunkan adalah …

A. 74

B. 81

C. 98

D. 144

Jawaban : D