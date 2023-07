Catatan Perjalanan Romo Johannes Robini Marianto ke Jerman, Hadiri International Networking Days

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo (San Agustin) hadir dalam Program International Networking Days (IND) 2023 yang diselenggarakan oleh Technische Universität (TU) Dresden Jerman pada 8-13 Juni 2023.

Program ini merupakan bagian dari Kerjasama Internasional antara San Agustin dan TU Dresden.

Perwakilan San Agustin yang hadir dalam pertemuan ini adalah Romo Johannes Robini Marianto OP (Ketua Yayasan Landak Bersatu), Romo Mingdry Hanafi T OP (Rektor), Kunto Nurcahyoko, Mustika Aji H dan Trio Kurniawan.

San Agustin menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia yang hadir dalam pertemuan internasional tersebut.

Selain Indonesia, negara-negara yang hadir di IND 2023 adalah Australia, Colombia, Mesir, Hong Kong, Hungaria, Indonesia, Israel, Trinidad & Tobago, Uganda, Jerman, Jepang, Mozambik, Amerika, Vietnam dan lainnya.

IND 2023 merupakan kegiatan yang berisi rangkaian workshop yang berfokus pada pendidikan dan kursus bagi guru-guru, sharing ide tentang pertukaran pelajar/dosen, kebiasaan-kebiasaan baik di institusi masing-masing hingga pendekatan-pendekatan kreatif untuk internasionalisasi kampus.

Selain itu, TU Dresden memberi kesempatan bagi seluruh peserta untuk melakukan School Visit ke sekolah-sekolah di Negara Bagian Sachsen (Dresden) Jerman dan berdialog dengan Kementrian Pendidikannya agar peserta mendapat gambaran riil tentang sistem dan pengelolaan pendidikan di Negara Bagian Saxony (Dresden) Jerman.

Di hari pertama, Mustika Aji H menjadi satu di antara pembicara dengan tema Schools for the Future-Visions and Challenges.

Aji menyampaikan konteks pendidikan di Indonesia (secara khusus di Kalimantan Barat), tantangan dan kebijakan pendidikan yang bisa dipelajari oleh negara-negara peserta program ini. Lewat presentasi ini, Aji ingin menjelaskan peran strategis Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo dalam mengembangkan pendidikan di Kalimantan Barat.

Selain itu, San Agustin juga diberi kesempatan untuk memperkenalkan program-program kampus kepada mahasiswa/i TU Dresden dan peserta yang hadir di kegiatan ini.

Tujuannya adalah agar kerjasama internasional San Agustin semakin berkembang dan keterlibatan komunitas internasional dalam pengembangan mahasiswa/i San Agustin semakin meningkat.

Presentasikan Riset

Pada hari ke-2 program ini diisi dengan Workshop dan Audiensi bersama Mendikbud Sachsen, Jerman. Satu di antara perwakilan San Agustin yang menjadi pembicara dalam workshop hari ini adalah Kunto Nurcahyoko.

Kunto memberikan presentasi dengan topik Bridging the Digital Divide: Exploring Blended Learning in Rural Indonesia. Dalam sesi ini, Kunto menyampaikan hasil risetnya tentang Blended Learning yang ia lakukan bersama mahasiswa Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo setelah Pandemi Covid-19.

Lewat hasil riset ini, Kunto meyakini bahwa perbedaan dan kesulitan di setiap daerah sejatinya tidak menjadi penghalang bagi institusi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan siswa, guru, karyawan ataupun dosen. Dalam konteks pembelajaran, Blended Learning masig sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan, termasul di daerah pinggiran. Teknologi harus menjadi alat manusia, bukan sebaliknya.