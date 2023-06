20 Soal Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 1 SD-MI dan Kunci Jawaban Terbaru Soal Ulangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah sejumlah soal Bahasa Inggris dalam contoh penerapan sistem kurikulum merdeka kelas 1 sd-mi.

Terdiri dari soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban sehingga memudahkan para siswa untuk belajara.

Dengan begitu kemudahan dan pemahaman siswa dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari Kurikulum Merdeka.

Untuk itu ikuti seluruh soal Bahasa Inggris ini dengan seksama untuk pembelajaran.

Please choose one of a, b, c, d from the best answers of the questions !

1. Kalimat yang tepat untuk dikatakan saat kamu akan memperkenalkan diri adalah ….

A. Hi, my name is Tiara.

B. You are welcome.

C. I am from New York.

D. Nice to meet you.

Jawaban : A

Read the conversation carefully!

Tiara: Hi, my name is Tiara. What’s your name?

Micke: Hi, I’m Micke. ….., Tiara.

2. What is the best answer for the blank space?

A. You are beautiful.

B. You are welcome.

C. I am from London

D. Nice to meet you.

Jawaban : D

Please take a look at the picture below carefully to answer the question 3-5!