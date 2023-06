Skuad Timnas Voli Putra Indonesia di Voli Asia AVC Challenge Cup 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut daftar pemain Timnas voli putra Indonesia lengkap prediksi pemain utama yang akan tampil di AVC Challenge Cup 2023.

Sebanyak 18 pemain menjalani Pelatnas Timnas voli putra, yang akan dipersiapkan untuk mengikuti ajang terdekat yakni AVC Challenge Cup 2023.

Turnamen ini sangat bergengsi karena diikuti tim-tim terbaik di Asia.

Sang pelatih Jiang Jie diprediksi akan menetapkan 14 nama dari 18 pemai yang akan masuk dalam daftar skuad utama.

Jiang Jie akan mendapatkan banyak opsi dalam pemilihan pemain karena ada beberapa pemain baru yang dipanggil setelah SEA Gaames Kamboja.

Para pemain tersebut seperti Irpan di posisi libero, kemudian Cep Indra Agustin di posisi middle blocker, Jasen N Kilanta di posisi setter, Luvi Febrian Nugraha di posisi opposite dan Sandy Akbar di posisi outside hitter.

Adanya stok pemain ini tentunya mengantisipasi adanya pemain yang cedera hingga persiapan padatnya event yang akan diikuti karena selain AVC Challenge Cup juga ada Kejuaraan Asia dan Asian Games.

Namun untuk di ajang AVC Challenge pemain seperti Dio Zulfikri diprediksi masih akan menjadi pilihan utam sebagai setter.

Kemudian Rivan Nurmulki, di posisi opposite akan dilapis oleh Boy Arnez dan Agil Anggara yang kemungkinan akan diplot di posisi opposite mengingat banyaknya pemain di posisi outside hitter.

Sementara di posisi Outside hitter nama-nama seperti Doni Haryono, Farhan Halim dan Fahri Septian.

Sementara untuk midle blocker ada Hendra Kurniawan, Hernanda Zulfi akan menjadi tumpuan pertama.

Laga perdana Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Sri Lanka pada 8 Juli 2023.

Daftar pemain putra Pelatnas Voli

1. Dio Zulfikri (setter)

2. M Malizi (midlle blocker)

3. Fahri S Putratama (Outside Hitter)

4. Boy Arnez (Outside Hitter)

5. Hendra Kurniawan (Midle Blocker)

6. Farhan Halim (Outside Hitter)

7. Irpan (libero)

8. Cep Indra Agustin (Midle Blocker)

9. Jasen N Kilanta (setter)

10. Luvi Febrian Nugraha (opposite)

11. Amin Kurnia Sandy Akbar ( Outside Hitter)

12. Doni Haryono ( Outside Hitter)

13. Nizar Julfikar ( setter)

14. Fahreza R Abhinaya ( Libero)

15. Hernanda Zulfi (Midlle blocker)

16. Rivan Nurmulki ( Opposite)

17. Yudha M Putra ( midle blocker)

18. Agil Angga Anggara ( outside hitter)

Pelatih : Jiang Jie

