25 Contoh Soal & Jawaban Bahasa Inggris Kelas 2 Ulangan/Ujian Sumatif Semester 1 Kurikulum Merdeka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah kumpulan soal ulangan Bahasa Inggris kelas 2 semester 1 terbaru.

Ada sejumlah contoh soal ulangan sumatif kurikulum merdeka yang disertai dengan kunci jawaban.

Adanya kunci jawaban diharapkan bisa membantumu dalam mengoreksi hasil belajar.

Carilah berbagai referensi lainnya untuk meningkatkan kompetensimu.

Semakin banyak kamu benar dalam menjawab soal latihan maka semakin banyak pengetahuan yang didapatkan.

Selain soal Bahasa Inggris dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 2 SD/MI.

Soal Bahasa Inggris Kelas 2:

1. Bahasa inggris dari meja adalah ….

a. Chair

b. Case

c. Desk

d. Bag

Jawaban : c

2. Bahasa inggris dari kursi adalah ….

a. Chair

b. Case

c. Desk

d. Bag

Jawaban : a

3. Is – Bag – This – Your

Urutkan dengan benar kalimat di atas.

a. This is bag your

b. This bag is your

c. This is your bag

d. This bag your is

Jawaban : c