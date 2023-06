25 Soal KSM Kimia MA Tahun 2023 dan Kunci Jawaban Soal Sain Madrasah Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut soal KSM Kimia 2023 sebagai pembelajaran bagi siswa yang akan menghadapi kompetensi sain madrasah.

Pelaskanaan soal KSM dilaksanakan antara kelas, sekolah dan kabupaten.

Untuk mempersiapkan diri bisa dengan berlatih melalui soal-soal yang dapat memberikan gambaran.

Khususnya untuk pelajaran Kimia, seluruh soal memiliki kunci jawaban yang dapat dijadikan pembelajaran untuk menghasah kemampuan diri.

SOAL KSM KIMIA MA

Baca juga: 40 Soal Kimia Kelas 10 SMA-MA Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban Ulangan Semester/Harian

1. Quinone merupakan molekul yang terlibat dalam proses fotosintesis yang penting untuk menunjang kehidupan manusia di bumi. Transport elektron dimediasi oleh quinon yang memungkinkan tanaman mengambil air, karbon dioksida dan energi matahari dari alam untuk menghasilkan glukosa. Dalam suatu analisis, 0,1964 g sampel quinon (C6H4O2) dibakar dalam kalorimeter bom dengan kapasitas panas 1,56 kJ/oC, sehingga suhu naik sebesar 3,2oC. Energi pembakaran quinon untuk setiap gram/mol adalah …..

A. – 2,48

B. – 25 kJ

C. + 25 kJ

D. – 254, 175 kJ

Jawaban : B

2. Allah melimpahkan kekayaan alam berupa logam-logam yang terkandung dalam lautan dan tanah. Proses elektrolisis dapat dimanfaatkan untuk pelapisan atau pemurnian berbagai logam. Dalam sebuah percobaan, sejumlah arus yang sama selama 20 menit dilewatkan ke dalam tiga buah sel elektrolisis dihubungkan secara seri. Pada sel A, 0,0234 g Ag dihasilkan dari larutan AgNO3 (aq); sel B mengandung Cu(NO3)2 (aq); sel C mengandung Al(NO3)3 . Massa Cu dan Al yang dihasilkan dari sel B dan sel C berturut-turut adalah ….

A. 0,039 g ; 0,0104 g

B. 0,0139 g ; 0,0325 g

C. 0,0069 g ; 0,00195 g

D. 0,0073 g ; 0,0173 g

Jawaban : C

3. Fenomena alam penting dipelajari agar menyadarkan kita pada kebesaran Allah SWT. Fauzan, siswa Madrasah Aliyah memanaskan suatu zat padat, tak berapa lama kemudian zat padat tersebut meleleh perlahan-lahan secara kontinu sehingga semua mencair. Berdasarkan percobaan Fauzan, penjelasan yang tepat tentang sifat zat padat tersebut adalah ....

A. sifat fisisnya ekivalen ke segala arah

B. kristal yang bersifat anisotropik

C. tidak tahan terhadap deformasi

D. mempunyai titik leleh yang pasti

Jawaban : A

4. Berbagai gas di alam telah ada sejak awal kehidupan. Namun gas hidrogen sangat reaktif, sehingga keberadaannya di alam tidak dalam bentuk bebas. Atom hidrogen yang menangkap elektron membentuk ion hidrida. Apabila ion hidrida bereaksi dengan air, maka akan menghasilkan …

A. larutan bersifat asam dan gas hidrogen

B. larutan bersifat asam dan gas oksigen

C. larutan bersifat basa dan gas hidrogen

D. larutan bersifat basa dan gas oksigen

Jawaban : C

5. Materi dapat berwujud padat, cair dan gas. Meskipun kita tidak dapat melihatnya, atomatom atau molekul-molekul penyusun materi senantiasa bergerak. Molekul-molekul penyusun zat cair dapat meninggalkan fasa cair menjadi uap, jika …

A. Tekanan uap zat cair lebih besar dari tekanan atmosfer

B. Suhu cairan melebihi titik didih normal cairan

C. Tekanan uap zat cair lebih kecil dari tekanan atmosferD. Energi kinetik molekul cukup untuk mengatasi gaya antar molekul cairan