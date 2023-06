Jadwal Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia Bertindak Sebagai Tuan Rumah! Lengkap Daftar Tim Lolos

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini jadwal Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar di Indonesia.

Indonesia akan mengobati kekecewaan usai gagal menjadi Piala Dunia U20 2023.

Hal ini lantaran, Piala Dunia U17 akan berlangsung di Tanah air.

Tentunya ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik untuk Timnas Indonesia agar bisa mengambil peran diajang bergensi tersebut.

Lantas kapan Piala Dunia U17 2023 digelar? Berikut ini ulasan lengkapnya dan daftar pesertanya.

• FIFA Pastikan Indonesia Resmi Tuan Rumah Piala Dunia U-17, Digelar 10 November - 2 Desember 2023!

Seperti diketahui Piala Dunia U17 akan berlangsung 10 November sampai 2 Desember 2023, namun jadwal tersebut bisa saja berubah,

Dilansir dari Kompas.com 24 Juni 2023, Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023.

Sebelum menunjuk Indonesia, FIFA sebenarnya telah memberikan status tuan rumah Piala Dunia U17 kepada Peru.

Namun, negara tersebut dinilai tidak mampu menyiapkan infrastruktur yang memadai sehingga FIFA mencabut status tuan rumahnya.

Ini berarti Indonesia otomatis lolos sebagai salah satu peserta dalam kompetisi tersebut.

• Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Ronde ke-2 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Tim AFF Diwakil 4 Negara

Selain Indonesia, sudah ada 19 tim yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia U17 2023.

Masih ada empat tiket Piala Dunia U-17 2023 yang tersisa untuk wakil Asia atau AFC.

Saat ini Piala Asia U17 2023 sedang berlangsung di Thailand.

Delapan tim Asia yang akan memperebutkan tiket ke Piala Dunia U17 2023 adalah Thailand vs Korea Selatan, Arab Saudi vs Uzbekistan, Iran vs Yaman, dan Jepang vs Australia.