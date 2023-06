Resmi Mengaspal di Kota Pontianak, Berikut Daftar Harga All New Yaris Cross dan Skema Kreditnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Auto2000 Kalimantan Barat resmi menghadirkan dan memasarkan All New Yaris Cross. Yaris Cross GR CVT Hybrid dipamerkan di Lantai Dasar Ayani Megamall, Jumat 23 Juni 2023.

Saat ini Auto2000 semakin memberikan pilihan model SUV dan Hybrid EV lebih lengkap dengan harga sangat terjangkau, Urban cruiser 5-penumpang ini, memadukan keandalan sebuah SUV di berbagai kondisi jalan dengan keunggulan kendaraan elektrifikasi yang powerful, efisien, hemat bensin, dan emisi gas buang sangat rendah.

“Auto2000 persembahkan All New Yaris Cross yang dikembangkan untuk keluarga millenial di Indonesia. Medium SUV ini membawa tampilan yang outstanding, serta kabin kompak yang terasa lega dan nyaman. Ditambah penggunaan hybrid engine, dengan tetap menawarkan fungsionalitas sebuah SUV perkotaan. Segera dapatkan kemudahan untuk pembeliannya dengan beragam program kredit maupun tukar tambah hanya di Auto2000,” terang Bapak Syaifuddin Selaku Kepala Cabang Auto2000 Supadio Pontianak Jumat 23 Juni 2023.

All New Yaris Cross menggunakan LED Headlamp with DRL, LED Fog lamp, dan LED Rear Combination Lamp yang tampak canggih dan modern di bagian depan. Eksterior seluruh tipe S sudah dilengkapi dengan Auto Head lamp + Follow Me Home, Roof Rail, Electric & Auto Retract Side Mirror ditambah Welcoming Lamp, dan Power Back door with Kick Sensor.

Tipe G menggunakan 17-inch machining alloy wheel dan tipe S disematkan 18-inch machining alloy wheel. Kabin All New Yaris Cross terasa roomy dan sporty, dengan panel soft dashboard yang lebar dan mewah, selaras dengan door trim yang memberikan kesan lapang, serta Panoramic Glass Roof with Power Sunshade pada tipe 1.5 S HV CVT dan 1.5 S HV CVT GR.

Kokpit driver-oriented fokus pada panel instrumen TFT 7-inch digital yang sporty dan dapat diatur dalam 4 pattern. Jok tipe G menggunakan bahan fabric warna hitam dan jahitan biru, di mana jok tipe S menggunakan bahan kulit sintetis warna hitam dan jahitan biru yang mewah dan berkelas.

Bangku milik tipe S memiliki kemampuan mereduksi panas pada permukaannya dengan baik, ditambah Electric Seat Adjuster pada jok pengemudi. All New Yaris Cross telah menggunakan Rear Air Vent pada bangku belakang.

Pada tipe S, terdapat 10.1 Inch HUD Display with Wireless Smartphone Connectivity sebagai yang terbesar di kelasnya, ECO/Sport Drive Mode, dan Auto AC, serta paddle shift tersedia di tipe 1.5 S CVT dan 1.5 S CVT GR. Hybrid EV memperoleh tambahan Wireless Charger, serta Multicolor Ambient Illumination Lamp pada console box dan front door trim.

All-New Yaris Cross dilengkapi dengan Push Start System, Immobilizer, dan Smart Entry System, serta power outlet 12 Volt dan koneksi charger Type B dan Type C. Hybrid Engine yang Efisien dan Ramah Lingkungan All New Yaris Cross dilengkapi pilihan hybrid engine 2NR-VEX 1.500 cc 4 silinder Dual VVT-i bertenaga 67 kW pada engine dan 59 kW pada motor listrik dengan torsi 121 Nm pada engine dan 141 Nm pada motor listrik.

Mesin ini dilengkapi Mode EV dan transmisi CVT yang bersinergi dengan motor listrik canggih untuk menggerakkan as roda depan.

Mode EV memberikan kesempatan kepada AutoFamily untuk merasakan langsung keunikan karakter berkendara sebuah kendaraan listrik murni yang senyap, responsif, dan tidak membutuhkan bahan bakar.

Tersedia pilihan mesin Gasoline yang menggunakan engine ikonik dan sudah terbukti kehandalannya yaitu 2NR-VE 1.500 cc 4 silinder Dual VVT-i bertenaga 78 kW dan torsi 138 Nm.

Terdapat pilihan transmisi manual 5-speed dan CVT dengan performance response memadai dan hemat bahan bakar. All New Yaris Cross dilengkapi dengan Electric Parking Brake (EPB) with Auto Brake Hold, 6-airbags, rem ABS+EBD+BA, Parking Sensor, Emergency Stop Signal, Hill Start Assist (HSA), Vehicle Stability Control (VSC), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), dan Blind Spot Monitor (BSM). Tipe S mendapatkan fitur Panoramic View Monitor yang memberikan kemudahan ketika manuver parkir dan Toyota Safety Sense (TSS) 2.0 untuk menjaga keamanan berkendara.

Skema Kredit All New Yaris Cross di Auto2000

All New Yaris Cross memiliki 6 pilihan tipe, yakni 1.5 G M/T, 1.5 G CVT, 1.5 S CVT, 1.5 S CVT GR, 1.5 S HV CVT, dan 1.5 S HV CVT GR. Seluruh tipenya memperoleh pilihan warna Super White 2, Greenish Gunmetal Micca Metallic, Attitude Black Micca, dan Dark Red Micca Metallic.

Tidak ada di model Hybrid EV, kelir Silver Metallic tersedia untuk semua tipe. Khusus untuk tipe S CVT dan S CVT GR, tersedia warna Scarlet SE dan Platinum White Pearl Metallic.

Eksklusif untuk calon pemilik tipe S CVT HEV dan S CVT HEV GR, tersedia pilihan warna two tone, dengan warna bodi Scarlet SE, Platinum White Pearl Metallic, dan Silver Metallic, serta warna atapnya Attitude Black Micca. Selain itu, tipe GR memperoleh sematan GR Aero Package yang membuatnya tampil outstanding karena lebih sporty dan dinamis.

Pembelian All New Yaris Cross juga bisa dipinang dengan skema tukar tambah, selain dengan cara yang umum dilakukan, mulai dari cash dan kredit.

Berikut gambaran skema kredit All New Yaris Cross yang bisa dipinang oleh AutoFamily, dengan skema DP 25