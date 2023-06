H-7 Idul Adha, Harga dan Ketersediaan Bapok di Pasar Mempawah Aman

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Ilyas, salah satu pedagang sembako di Pasar Sebukit Rama Mempawah memastikan sepekan menjelang hari raya idul Adha, harga dan ketersediaan bahan pokok masih kondusif dan aman.

"Sejauh ini menjelang kurang lebih satu minggu mau lebaran idul Adha ini, untuk harga dan ketersediaan bahan pokok sih masih aman-aman saja. Barang aman, kemudian harga pun aman," ujar Ilyas, Kamis 22 Juni 2023.

Ilyas mengatakan, meskipun ada kenaikan harga pada komoditi namun tidak terlalu signifikan.

"Kalau barang-barang bahan pokok sih harganya aman. Hanya saja yang agak naik ini harga bawang merah. Dari sebelumnya Rp 35 ribu per kilo menjadi Rp 45 ribu per kilo. Artinya mengalami kenaikan sebesar Rp 10 ribu per kilonya," jelas Ilyas.

Ilyas memastikan kenaikan harga bawang merah terjadi sekitar empat hari yang lalu.

"Kalau naiknya harga bawang merah terjadi sudah empat hari ini lah. Alasannya karena kata distributor bawang merah ini mutunya lebih bagus dari yang biasanya," jelas Ilyas.

"Untuk harga komoditi yang lain sih aman tidak ada yang mengalami kenaikan secara signifikan," ujar Ilyas.

Ilyas menyampaikan aktivitas di Pasar Sebukit Rama Mempawah sepekan menjelang Idul Adha masih berjalan normal.

"Kalau untuk aktivitas masih berjalan normal, belum ada lonjakan pembeli. Biasanya ramai itu dua hari atau satu hari menjelang hari raya idul Adha," jelas Ilyas. (*)

