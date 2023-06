Bursa Transfer Liga Spanyol - Usai Rekut Ilkay Guendogan, Barcelona Targetkan Bintang Bundesliga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Barcelona berhasil mendapatkan rekutan anyarnya dari tanah Inggris yaitu Ilkay Guendogan.

Ilkay Guendogan didatangkan dari Manchester City usai berhasil menjuarai Liga Champions 2022-2023.

Pada bursa transfer musim panas 2023 ini Barcelona menjalin kesepakatan dengan kapten Manchester City, Ilkay Guendogan, yang akan berstatus bebas transfer.

Namun meskipun telah mendapatkan rekutan anyarnya, El Barca tak berhenti sampai disitu.

Barcelona dikabarkan tengah menargetkan merekut salah satu pemain anyar dari Bundesliga.

Bergabungnya Ilkay Guendogan ke klub Barcelona ini diungkapkan langsung oleh pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, lewat cuitan Twitternya.

Fabrizio Romano juga menyematkan kalimat "here we go" dalam postingannya mengenai transfer Guendogan ke Barcelona sehingga biasanya akan terealisasi dalam waktu dekat.

Dalam postingan tersebut, Romano juga menjelaskan bahwa Barcelona sudah mendapatkan lampu hijau untuk merekrut sang pemain.

Guendogan menyetujui kontrak dua tahun yang berlaku hingga Juni 2025 dengan opsi untuk tahun berikutnya.

Tambahan opsi tersebut bisa membuat sang gelandang timnas Jerman bertahan di Barcelona hingga 2026.

Dia juga bakal punya klausul rilis senilai 500 juta euro atau setara Rp8,2 triliun.

Usai mendapatkan Guendogan, Mateu Alemany mengisyaratkan bahwa Barcelona belum akan berhenti mendatangkan pemain bintang pada bursa transfer kali ini.

"Bursa transfer? Ini baru permulaan, mari kita lihat ke depannya," kata Alemany seperti dikutip BolaSport.com dari Mundo Deportivo.

Sebelum Guendogan, Romano lebih dulu mengabarkan bahwa Barcelona berhasil mendapatkan Inigo Martinez dari Athletic Club pada akhir Mei.