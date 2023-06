TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Polres Singkawang menggelar kegiatan Apel Launching Polisi RW dan apel Kasatkamling Polres Singkawang, bertempat di halaman Polres Singkawang beralamat di Jl. Firdaus H.R.II Kota Singkawang, Rabu 21 Juni 2023.

Dalam kegiatan tersebut selaku Inspektur Upacara adalah Waka Polres Singkawang Kompol Indra Asrianto, S.I.K., M.A.P., Perwira Upacara adalah Kasat Binmas Polres Singkawang Akp Supiyanto, dan Komandan Upacara adalah Kanit 3 SPKT Polres Singkawang Ipda Sumardi, SH.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh, PJ. Sekda Kota Singkawang, Kasdim 1202/SKW, Perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri kota Singkawang, Perwakilan Kepala Dishub Kota Singkawang, Perwakilan Polhut, Perwakilan Manggala Agny, Para Kabag Polres Singkawang, Para Kasat Polres Singkawang dan Para Kapolsek jajaran Polres Singkawang.

Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan pemasangan Ban Lengan Polisi RW kepada perwakilan personel Polres Singkawang yang ditunjuk, dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan pembagian hadiah kepada Perwakilan pemenang lomba Satkamling tingkat Polres Singkawang, Sudiono Juara 1 Satkamling Cendana 1 jalan Cendana 1 Perumnas RT 42 RW 06 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, Selanjutnya Sugiyanto juara 2 Satkamling Perumnas Roban jalan Nenas RT 059 RW 013 Kel. Roban Kecamatan Singkawang Tengah dan Suratman Kamling RT 65 RW 10 jalan Raya Pasir Panjang Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan.

Bahwa Pemolisian masyarakat dalam bentuk Polisi RW (Rukun Warga) dibentuk untuk menciptakan suasana kondusif di masyarakat (Cooling System) di wilayah tugasnya masing-masing, berdasarkan Surat Perintah Kapolres Singkawang tersebut Personel Polres Singkawang yang terlibat Polisi RW berjumlah 174 personel.

Wakapolres Singkawang Kompol Indra Asrianto, S.I.K., M.A.P. selaku Pimpinan Apel mengucapkan Terimakasih kepada seluruh Tamu undangan yang hadir dan turut mendukung Sat Kamling dan Lounching Polisi RW di Lingkungan Polres Singkawang, sebagai upaya Polri untuk mempercepat upaya Revitalisasi Satkamling.

Wakapolres membacakan amanat dari Kapolri bahwa Satkamling adalah garda terdepan di setiap lingkungan RT/RW pada Kelurahan/Desa, adapun kutipan amanatnya yaitu

“Satkamling adalah garda terdepan di setiap lingkungan RT/RW pada Kelurahan/Desa. Oleh karena itu, kehadirannya diharapkan mampu menjadi early warning terhadap potensi kejahatan dan dapat melakukan tindakan pencegahan secara cepat sebagai bagian dari pemolisian yang prediktif”.

Dalam Amanat tersebut juga mengutip kata kata penyair asal Amerika Serikat bernama Ralph Waldo Emerson “The most powerful security system is the one you build within yourself.” (Sistem keamanan yang paling kuat adalah sistem yang anda bangun di dalam dirimu sendiri) Lanjutnya.

"Terakhir dalam amanatnya, Kapolri berpesan kepada seluruh awak Satkamling “Saya berpesan kepada rekan-rekan Awak Satkamling agar senantiasa berpegang teguh pada nilai, norma, dan etika pada setiap pelaksanaan tugas. Tanamkan bahwa fungsi kepolisian terbatas non yustisi,” pungkasnya.