Rayakan Anniversary, Tim Jack-As FC Gelar Pertandingan Silaturahmi Lawan PSCD LEGEND

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Tim sepakbola Jack As gelar pertandingan silaturahmi dalam acara Trofeo Anniversary Jack As FC Reborn dengan mengundang tim sepakbola PSCD LEGEND yang berlangsung di Lapangan sepakbola Lanud Supadio, Minggu 18 Juni 2023 sore.

Ketua Jack As FC, Hendra Gusrian mengatakan ini merupakan Anniversary yang pertama dan seharusnya sudah digelar pada 20 Mei lalu karena bertepatan dengan tanggal dibentuknya tim Jack As FC namun terhalang dengan kesibukan para pemain.

"Harusnya acara dilangsungkan pada tanggal 20 Mei kemarin, tapi karena banyak halangan dan kesibukan kawan-kawan jadi kami sepakat melangsungkan pertandingannya pada bulan Juni," katanya.

Pada pertandingan silaturahmi tersebut tim Jack As terbagi menjadi dua tim yakni Jack As Yellow dan Jack As Blue dan satu tim tambahan yaitu PSCD LEGEND yang merupakan para senior atau para orang tua yang berasal dari desa Parit Baru Gg Cempaka Putih.

"Tentunya pertandingan ini kami langsungkan bertujuan untuk menjalin silahturahmi, baik dari kami sebagai generasi umur 17-38 tahun maupun dengan para pemain senior yang mungkin sudah lama pensiun," katanya.

"Tujuan lainnya agar sepakbola di desa kami tetap terus berkelanjutan karena sepakbola adalah bagian dari olahraga yang sangat terkenal dan digandrungi seluruh dunia," tambahnya.

Setelah melakukan pertandingan, Jack As Blue keluar sebagai pemenang karena berhasil meraih 6 poin, di susul Runner Up Jack As Yellow dengan 3 poin, dan PSCD LEGEND harus mengakui keunggulan kedua lawannya.

Di sisi lain, Akbar selaku Kapten tim berharap dengan adanya ajang silaturahmi ini dapat meningkatkan kekompakan tim dan menjadikan tim kesayangannya menjadi lebih solid.

"Harapannya ya semoga tim ini selalu kompak dan dapat menjadi team yang solid agar suatu saat nanti bisa ikut main di liga 3 aja dulu," katanya.

Akbar juga mengaku, kedepannya tim Jack As akan menjajaki sejumlah turnamen tak terkecuali pada momen HUT RI yang diketahui kerapkali diadakannya pertandingan sepakbola.

"Kami berencana mengikuti turnamen juga pada 17 Agustusan, jadi mungkin persiapannya kami akan latih tanding setiap minggunya atau sparing untuk meningkatkan kualitas tim kami," pungkasnya.

