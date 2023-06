Liga 2 2023/2024 Segera Dimulai, PSIM Yogyakarta Resmi Kontrak 5 Pemain dan Mengincar 11 Lagi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liga 2 2023/2024 memang tidak lama lagi akan bergulir atau menurut jadwal yang diumumkan PSSI yakni pada bulan September.

Peserta Liga 2 atau Liga Nusantara pun semakin genjar mempersiapkan tim dan skuad terbaiknya untuk berkompetisi.

Satu diantaranya adalah PSIM Yogyakarta, baru-baru ini mereka resmi memperpanjang kontrak lima pemain musim lalu.

Selain itu, perburuan pemain lain juga masih dilakukan agar komposisi skuad sesuai dengan harapan dan meraih hasil maksimal.

Berikut adalah lima pemain yang mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSIM pada bursa transfer menjelang Liga 2 2023/2024.

Mereka adalah Ilham Syafri Noer (bek), Hapidin (striker), Sendri Johansah (kiper), Ghulam Fatkur (gelandang), dan Sugiyanto Baitul Rohman (striker).

Perpanjangan kontrak lima pemain tersebut diumumkan lewat media sosial klub pada Sabtu 17 Juni 2023.

Dengan adanya kontrak baru tersebut, nama-nama itu bisa lebih banyak berkontribusi untuk PSIM Yogyakarta.

"Perjuangan kalian belum selesai! Masih ada harapan yang harus kita tuntaskan pada Liga 2 2023/2024. Selamat bergabung kembali Ghulam, Hapidin, Sendri, Yanto, Ilham. Come on You Mataram!," tulis PSIM Yogyakarta di akun Twitter resmi klub.

Sekretaris PSIM Yogyakarta, Aprilia Sulistyowati menjelaskan, perpanjangan kontrak pemain berdasarkan hasil evaluasi manajemen dan jajaran tim pelatih.

Mereka yang bertahan adalah pemain yang masuk daftar skema tim pelatih untuk musim mendatang.

"Lima pemain yang kami perpanjang merupakan pemain-pemain yang telah sesuai dengan keinginan tim pelatih," ujar Aprilia.

"Kami berharap di musim ini mereka mampu bekerja lebih keras, untuk membantu PSIM Jogja mewujudkan target promosi," lanjutnya.

Penyerang PSIM, Hapidin, bersyukur dan senang bisa tetap bertahan.