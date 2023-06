Elkan Baggott Save Ajaib Selamatkan Gawang Timnas ! Cek Update Skor Indonesia Vs Argentina

Suasana Pertandingan Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin 19 Juni 2023 . Bek Timnas , Elkan Baggott membuat sebauh penyelamatan gemilang yang membuat gawang Timnas Indonesia tetap aman di babak pertama . Cek di sini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Elkan Baggott diturunkan Coach Shin Tae-yong dalam Starting Line Up Timnas Indonesia .

Sejak menit awal menghadapi Timnas Argentina .

Dalam pertandingan persahabatan internasional FIFA Matchday 2023 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno , Elkan Baggott berhasil menyelamatkan sebuah Save .

Atau penyelamatan yang terbilang 'ajaib' !

Saat itu, situasinya Pemain Timnas Argentina sudah berhasil melewati kiper Indonesia .

Yakni Ernando Ari Sutaryadi dalam duel one on one alias 1 lawan 1 .

Pemain Argentina kemudian melepas sepakan mendatar ke gawang yang sudah kosong melompong .

Namun Elkan Baggott datang dari belakang.

Menyapu Bola menjauh dari garis gawang yang tinggal 'sejengkal' menjadi gol .

Elkan Baggott datang dari sisi kiri .

Pada sisi kanan, Rizky Ridho juga membuat sapuan yang sama dan serupa.

Namun sepersekian Detik , Elkan Baggott lebih dulu mencapai Bola .

Dan mengamankan gawang Timnas Indonesia .

Sehingga gagal berbuah gol .