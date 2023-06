Prodia Adakan Seminar untuk Ketahui Lebih Dalam Mengenai Hepatitis Management

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Memasuki usia 50 Tahun, PT Prodia Widyahusada Tbk akan menggelar serangkaian kegiatan sepanjang tahun 2023. Dengan mengusung tema “Personal and Precise Partner for Your Health”, seluruh rangkaian kegiatan ditujukan untuk menonjolkan eksistensi Prodia sebagai mitra kesehatan terpercaya masyarakat agar terus sehat dan dapat melangkah lebih jauh bersama Prodia.

Prodia telah membuktikan eksistensinya sebagai pelopor layanan kesehatan dengan jejaring layanan terluas dan terbesar di Indonesia.

Hingga saat ini, Prodia telah memiliki 276 cabang yang tersebar di 75 kota dan 79 kabupaten di seluruh Indonesia.

Mewujudkan visi sebagai centre of excellence, Prodia berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dengan memfasilitasi Seminar nasional yang akan diadakan pada 50 kota di Indonesia untuk menghadirkan narasumber sesuai topik tematik yang akan dibahas.

"Seminar nasional ini juga menjadi salah satu kesempatan bagi Prodia mengajak pelanggan dan masyarakat umum untuk secara aktif berpartisipasi dalam menjaga kesehatan dan mengenal kondisi tubuh sendiri untuk dapat mengambil keputusan mengenai kesehatan mereka dengan Prodia yang siap mengiringi langkah masyarakat Indonesia untuk #MelangkahLebihJauh dan menjadi Personal and Precise Partner," ujar Muhammad Rizal, SKM, M.A. Kes saat membuka acara Seminar HUT Prodia Ke-50 di Kota Pontianak, Minggu, 18 Juni 2023.

Muhammad Rizal, SKM, M.A. Kes selaku Regional Head Area Kalimantan PT Prodia Widyahusada Tbk. (Dok/Prodia)

Kota Pontianak menjadi salah satu kota seminar nasional Prodia bertema “Precise Hepatitis Management”. Narasumber dalam seminar kali ini adalah dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD, K-GEH, FINASIM dan dr. Ayu Indria Paramitha.

Bertempat di Ballroom Hotel Golden Tulip, seminar nasional ini mengundang 150 peserta umum offline.

Selain mendapatkan pengetahuan mengenai sebab, cara penularan serta penanggulangan Hepatitis, peserta juga berkesempatan untuk melakukan pemeriksaan gratis kolesterol total, trigliserida, SGPT (hati), kreatinin (ginjal) dan gula darah.

Branch Manager Prodia Widyahusada Tbk Cabang Pontianak, Bakuh Darminto berfoto bersama usai memberikan bingkisankepada peserta di Seminar Precise Hepatitis Management, Pontianak, Minggu, 18 Juni 2023.

Dalam kesempatan ini dr. Yustar Mulyadi menjelaskan Hepatitis adalah peradangan pada hati atau Liver.

Kondisi ini bisa terjadi karena infeksi virus, kebiasaan minum alkohol, paparan zat beracun atau obat-obatan tertentu.

"Pada kondisi kronis hepatitis dapat menyebabkan efek lebih lanjut seperti sirosis atau kerusakan pada jaringan hati.

Keluhan yang timbul dari Hepatitis tidak spesifik pada awal penularan, tetapi keluhan lebih lanjut dapat timbul ketika penderita mulai mengalami kerusakan jaringan hati,” jelasnya.

Muhammad Rizal, SKM, M.A. Kes selaku Regional Head Area Kalimantan PT Prodia Widyahusada Tbk memberikan hadiah kepada peserta seminar yang beruntung

Melalui pemaparannya, dr Yustar Mulyadi berharap semakin banyak masyarakat Indonesia mengenali hepatitis, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika gejala hepatitis terdeteksi.

Selain itu, Prodia juga berupaya mengedukasi masyarakat mengenai beberapa risiko gangguan fungsi hati yang mungkin terjadi, seperti gangguan peningkatan enzim hati, perlemakan hati, dan lain sebagainya.