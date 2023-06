Liga Spanyol 2023-2024 Tayang di TV Apa dan Kick Off Mulai Kapan ?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kompetisi sepak bola top eropa mulai bergulir dalam waktu dekat satu di antaranya La Liga Spanyol musim 2023-2024.

La Liga Spanyol tetap menawarkan sajian sepak bola sengit tim-tim seperti Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia dan tim-tim lainya terus memoles skuad terbaiknya.

Selain itu tiga tim promosi melengkapi 20 tim yang akan bersaing di musim baru mendatang.

Adapun tiga tim tersebut yakni Granada, Las Palmas dan Alaves.

Jika tidak ada perubahan Liga Spanyol musim 2023/2024 akan bergulir apada 12 Agustus hingga 24 Mei mendatang.

Adapun sejauh ini belum terkonfirmasi televisi dalam negeri yang akan menayangkan pertandingan La Liga.

Namun jika mengacu pada pertandingan musim sebelumnya, La Liga Spanyol disiarkan live Bein Sport.

Selain itu vidio juga menayangkan sederet pertandingan Liga Spanyol.

Era Baru

Era baru LALIGA telah lahir bersamaan dengan merek anyar yang diluncurkan sebagai posisi strategis di bawah slogan "The Power of Our Futbol".

Melalui peluncuran merek baru tersebut, LALIGA ingin menegaskan kembali komitmen Liga Spanyol untuk menginspirasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pembaruan merek ini juga mencerminkan evolusi yang telah dialami LALIGA selama dekade terakhir, baik dari segi jangkauan maupun pengakuan global.

LALIGA sebagai suatu kompetisi, disebut telah menjadi ekosistem sepak bola terbesar di dunia dengan jaringan internasional terluas yang hadir di 41 negara melalui 11 kantor dan jaringan delegasi.

LALIGA memasuki era baru dengan mengambil posisi strategis dalam slogan "The Power of Our Futbol".

Slogan tersebut menonjolkan kekuatan sepak bola yang menjadi kebanggaan organisasi LALIGA dalam menginspirasi masyarakat dan memunculkan potensi fans, klub, sponsor, hingga seluruh stakeholder terkait.

LaLiga kini berubah menjadi LALIGA yang ditulis sebagai satu kata dengan huruf kapital.

Sebuah kata yang mewakili slogan "The Power of Our Futbol" dan menonjolkan kebanggaan sebagai liga yang mematuhi aturan, bertanggung jawab dalam masyarakat, dan mau berjuang untuk mengakhiri diskriminasi.

Daftar Klub La Liga 2023/2024

Barcelona

Real Madrid

Atletico Madrid

Real Sociedad

Villarreal

Real Betis

Osasuna

Atlhetic Bilbao

Mallorca

Girona

Rayo Vallecano

Sevilla

Celta Vigo

Cadiz

Getafe

Valencia

Almeria

Granada (promosi)

Las Palmas (promosi)

Alaves (promosi)

