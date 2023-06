Konferensi Bagi Perempuan Pegiat Teknologi Sukses Digelar Tokopedia

Konferensi START Women in Tech yang digelar Tokopedia. Tahun ini START Women in Tech 2023 diselenggarakan secara hybrid pada 17 Juni 2023.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, proporsi perempuan yang menduduki posisi manajerial di Indonesia telah mencapai angka 32,26 persen.

Meski terus mengalami tren yang positif, proporsi perempuan pada posisi manajerial masih tertinggal dari laki-laki (sekitar 66 persen).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) di sisi lain menyampaikan bahwa peran perempuan di bidang STEM (Science, Technology, Engineering dan Mathematics) masih kurang.

Partisipasinya dalam dunia kerja di bidang teknologi pun masih terbilang sedikit.

“Untuk makin memberdayakan dan mendorong partisipasi perempuan di industri teknologi, Tokopedia Academy menggelar START Women in Tech, konferensi teknologi tahunan dari Tokopedia untuk para perempuan pegiat teknologi,” ungkap Tokopedia Academy Lead, Rossy Triana Iskandar.

START Women in Tech merupakan salah satu dari 16 program Tokopedia Academy, ekosistem yang bisa dimanfaatkan oleh siapa pun yang memiliki ketertarikan akan teknologi untuk;

(1) belajar dari beragam kurikulum,

(2) dilatih oleh berbagai pakar,

(3) bertukar wawasan dengan sesama pegiat teknologi lewat sejumlah komunitas yang tersedia.

“Lewat Tokopedia Academy, Tokopedia berupaya meningkatkan jumlah, kapasitas dan kapabilitas talenta digital Indonesia, serta mencapai pemerataan pengetahuan lewat teknologi.

Kami ingin menghadirkan kesempatan belajar yang tidak terbatas untuk talenta digital masa depan agar nantinya dapat berkontribusi pada perekonomian nasional melalui teknologi,” jelas Rossy.

START Women in Tech 2023 bertema ‘A Way Forward and Beyond for Women in Technology’.

Konferensi ini menghadirkan sejumlah pembicara perempuan ahli teknologi yang akan membahas tentang peran perempuan di industri teknologi.

START Women in Tech 2023 diselenggarakan secara hybrid.