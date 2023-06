Selamat! Song Joong Ki Resmi Jadi Bapak, Ini Jenis Kelamin Anak Pertamanya Bersama Katy Louise

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Pernikahan kedua Song Joong Ki memang membuat heboh para fansnya.

Kini, Song Joong Ki telah sah menjadi bapak karena lahir anak pertamanya.

Dikaruniai anak pertama, Song Joong Ki girang ungkap jenis kelamin sang buah hati.

Lantas seperti apa potret anak pertama Song Joong Ki yang baru lahir?

Seperti diketahui, aktor kenamaan Korea Selatan, Song Joong Ki resmi menikah dengan Katy Louise Saunders.

• Resmi Jadi Keluarga Multikultural, Song Joong Ki dan Katy Louise Saunders Tak Pusing Bayar Tagihan

Song Joong Ki dan Katy Louise Saunders dikabarkan menikah pada 31 Januari 2023 lalu.

Baru-baru ini Song Joong Ki membawa kabar bahagia soal pernikahannya.

Bagaimana tidak? Sang istri dikabarkan baru saja melahirkan anak pertama.

Sang istri Katy Louise Saunders melahirkan buah hati pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki.

Melalui laman fancafenya, Song Joong Ki mengungkapkan kebahagiaannya dikaruniai putra pertama yang lahir dengan selamat di Roma, Italia, kampung halaman Katy Louise Saunders.

Song Joong Ki bahkan tak segan memamerkan potret tangan mungil buah hatinya dengan Katy Louise Saunders itu.

• Katy Louise Saunders Hamil, Agensi Tanggapi Rumor Lahir dan Isi Surat Song Joong Ki

"Halo, ini Joong Ki.

Apa kabar kalian?

Seperti kalian ketahui, aku baru saja menyelesaikan syuting film 'My Name is Loh Ki Wan' di Hungaria.