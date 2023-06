Ada Banyak Kejutan di HUT Ke-53 Astra Motor, Dari Promo Menarik Hingga Hadiah untuk Konsumen. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Genap berusia 53 tahun Astra Motor hadir untuk Indonesia, melayani dan mendampingi konsumen dengan sepenuh hati.

Di usia yang telah melewati 5 dekade ini, Astra Motor senantiasa terus semangat meraih masa depan dengan menghadirkan produk serta layanan yang dibutuhkan konsumen.

Untuk memeriahkan perayaan 53 Tahun ini, Astra Motor Kalimantan Barat selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Kalbar beserta jaringannya juga memberikan berbagai promo menarik, yaitu diskon tenor sebanyak 5 kali untuk pembelian sepeda motor New Honda Vario 160 dan New Honda CB150x dengan DP Rp 1.000.000 plus mendapatkan diskon angsuran sebesar Rp 30.000 bagi konsumen yang melakukan pembelian motor melalui aplikasi Motorku X dengan periode program mulai dari 15 – 30 Juni 2023.

Voucher berlaku untuk pembelian motor secara tunai atau pun kredit dan berlaku di seluruh jaringan dealer Honda yang berada di wilayah Kalimantan Barat.

Selain itu Astra Motor Kalimantan Barat melalui jaringan Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) juga turut memberikan diskon spesial yaitu servis kendaraan hanya sebesar Rp. 53.000 khusus ditanggal 15 Juni 2023 untuk semua type motor.

Nikmati spesial diskon sebesar 53 persen untuk jasa servis lengkap. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Kemudian konsumen juga akan menikmati spesial diskon sebesar 53 persen untuk jasa servis lengkap yang berlaku dari 15 Juni – 15 Juli 2023 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Di tambah lagi jika pembayaran menggunakan Astrapay di Jaringan Astra Motor akan mendapatkan potongan 53.000 yang berlaku dari 15 Juni – 20 Juni 2023.

pembayaran menggunakan Astrapay di Jaringan Astra Motor akan mendapatkan potongan 53.000. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Kepala Wilayah Astra Motor Kalimantan Barat Lukas Ferinata mengatakan bahwa dalam menyambut usia Astra Motor ke-53 ini, Astra Motor mengangkat tema “Semangat Meraih Masa Depan” melalui penguatan layanan serta inovasi yang dibutuhkan konsumen.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh konsumen setia Honda yang senantiasa tumbuh bersama Astra Motor untuk melewati berbagai kondisi selama 53 tahun ini. Kami (Astra Motor) tidak ada henti-hentinya untuk terus berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan semoga layanan serta program yang kami berikan di HUT ke-53 tahun Astra Motor, dapat menjadi hadiah spesial bagi konsumen,” ungkap Lukas.

Astra Motor Kalbar juga menggelar aksi donor yang dilaksanakan di Main Dealer Astra Motor Kalbar, Rabu (14/6). (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Kemudian sehari sebelumnya, pada 14 Juni 2023, Astra Motor Kalbar juga menggelar aksi donor yang dilaksanakan di Main Dealer Astra Motor Kalbar dengan total pendonor sebanyak 53 pendonor.

Dilaksanakan pada pukul 08.00 hingga selesai yang terdiri dari karyawan, rekan media, rekan komunitas dan masyarakat umum.

Aksi ini merupakan wujud Sinergi Bagi Negeri dalam memberikan kontribusi untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik, melalui beragam aktivitas sosial dengan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI Kota Pontianak). (*)