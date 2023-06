Jadwal & Jam Tayang Indonesia Open Live TV Rabu 14 Juni Giliran Anthony Ginting hingga The Daddies

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak jadwal lengkap jam tayang siaran langsung pertandingan hari kedua Indonesia Open 2023.

Hari kedua perebtuan tiket 16 besar Indonesia Open 2023 akan berlanjut di Istora Senayan, Jakarta.

Siaran langsung pertandingan dapat disaksikan live iNews TV dan MNC TV.

Pertandingan dimulai pukul 09.00 hingga pukul 19.00 WIB.

Perjuangan para unggulan Indonesia, akan berlanjut terutama di sektor tunggal putra akan memulai perjuanganya.

Juara Singapore Open 2023 Anthony Sinisuka Ginting akan berhadapan denga wakil Denmark Hans-Kristian Solberg Vittinghus.

Ginting tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi usai meraih gelar Super 750.

Tak hanya Ginting andalan lainnya Jonatan Christie hingga Chico Aura Dwi Wardoyo juga akan memulai aksinya.

Sementara itu Shesar Hiren Rhustavito seperti diketahui mundur karena masih mengalami cedera.

Kemudian aksi wakil Indonesia yang tak boleh di lewatkan yakni di ganda putra yang tersisa akan memulai pertandingan di babak 32 besar.

Wakil Indonesia tersebut mulai dari Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren (Thailand), Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Ben Lane/Sean Vendy.

Jadwal Wakil Indonesia di Indonesia Open 2023 Rabu 14 Juni 2023

Tunggal Putra

- Anthony Sinisuka Ginting vs Hans-Kristian Solberg Vittinghus (Denmark)

- Jonatan Christie vs Kanta Tsuneyama (Jepang)

- Chico Aura Dwi Wardoyo vs Loh Kean Yew (Singapura)