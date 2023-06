Bank Soal Bahasa Inggris Kelas 5 SD Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban Soal Ujian Ulangan UTS UAS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak kumpulan bank soal Bahasa Inggris Kelas 5 SD Semester 2.

Soal berupa pilihan ganda dan soal isian sebagai bahan belajar siswa.

Terdapat pula kunci jawaban untuk memudahkan siswa mengoreksi jawaban.

Siswa dapat berlatih sendiri atau meminta orang tua membantu.

Latihan perlu dilakukan agar wawasan siswa dapat meningkat.

Berikut soal ujian Kelas 5 SD mata pelajaran Bahasa Inggris.

1. The sign mean ruang tunggu is...

A. dinning room

B. waiting room

C. hospital

D. bedroof

Jawab : b

2. The sun shines in the...

A. west

B. east

C. north

D. south

Jawab : b

3. Have you ever visited to the Pangandaran?