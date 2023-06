Soal UKK Bahasa Inggris Kelas 5 SD Semester 2, Kunci Jawaban Latihan UAS PAT Pilihan Ganda Essay 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Berikut adalah soal-soal materi Bahasa Inggris kelas 5 SD / MI Semester 2 (Genap) tahun 2023.

Untuk soal berikut bisa dijadikan referensi dan latihan menghadapi Ulangan Akhir Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) atau Penilaian Akhir Tahun (PAT).

Untuk materi soal dan kunci jawaban yang dilansir dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.

Soal UAS, UKK, PAT Bahasa Inggris kelas 5 SD ini sebagai soal uji kemampuan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik.

Untuk soal dan jawaban ini dugunakan untuk mempelajari soal dan jawaban sebagai persiapan menghadapi UAS, UKK, PAT.

Inilah selengkapnya soal dan jawaban Latihan UAS, UKK, PAT pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas 5 SD Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

• Soal UKK Bahasa Indonesia Kelas 5 SD Semester 2, Kunci Jawaban Latihan UAS PAT Pilihan Ganda Essay

A. Pilihan Ganda

Choose a, b, or c for the correct answer!

1. Energy can be received and released by an object.

The underline word above in Indonesia language mean ……

a. Diambil

b. Dihilangkan

c. Diserap

d. Dilepaskan

2. I am very …, So I buy a rice box in the store.

a. Angry

b. Hungry

c. Tired

d. lazy

3. Why size of the window frame is wider than usual?