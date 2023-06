Soal Alquran Hadist Kelas 8 MTs/SMP Ulangan Akhir Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban UAS/PAT

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut adalah soal dan kunci jawaban ulangan Alquran Hadist kelas 8 SMP/MTs tahun 2023.

Ada beberapa contoh soal Alquran Hadist yang dirangkum sebagai bahan belajar untuk mengasah kemampuanmu.

Cermati dan pahami setiap pertanyaan yang ada.

Adanya kunci jawaban tentu akan mempermudahmu dalam mengoreksi hasil belajar.

Selain soal Alquran Hadist dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua pelajaran kelas 8.

(Lengkap soal dan kunci jawaban ulangan SMP semua pelajaran kelas 8 klik link)

Mintalah bantuan pada guru ketika menemukan kesulitan dalam belajar.

Soal Alquran Hadist Kelas 8:

1. Pengucapan huruf ra’ boleh dibaca tebal dan tipis yang disebut ....

A. mufakhomah C. tarqiq

B. jawazul wajhain D. tafkhim

Jawab : b

Baca juga: 50 Soal Akidah Akhlak Kelas 8 MTs/SMP Ulangan Akhir Semester 2 2023 Lengkap Kunci Jawaban Ujian PAT

2. Kata al-Humazah diambil dari ayat pertama yang berarti ....

A. pencela C. pembohong

B. aniaya D. pengumpat

Jawab : d

3. Al-Qur'an surah Al-Humazah berkaitan dengan ....

A. kesederhanaan hidup Nabi Muhammad SAW

B. kenikmatan yang telah banyak diterima Nabi Muhammad SAW

C. kekayaan sebagian sahabat Nabi Muhammmad SAW yang berlimpah

D. celaan orang kafir terhadap kesederhanaan hidup Nabi Muhammad SAW

Jawab : d