Update Klasemen Sementara Voli VNL 2023 Putra Hari Ini Usai Brazil Hajar Jerman

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini update klasemen terbaru voli dunia VNL Mens 2023 usai pertandingan yang berlangsung Kamis 8 Juni 2023 tadi malam.

Dua partai tuntas digelar dini hari dan pagi ini.

Amerika Serikat berhasil memetik kemenangan perdana usai mengalahkan tim Belanda dengan skor 3-0.

USA menang masing-masing dengan poin 25-19, 25-23 dan 25-21.

Dengan hasil ini USA berhasil mengemas tiga poin penuh untuk bersaing di papan atas klasemen sementara.

Tim favorit lainnya Brazil juga mengemas kemenangan usai mengatasi wakil Eropa Jerman dengan skor 3-1.

USA menghuni peringkat tiga besar bersaing dengan Jepang dan Argentina.

Brazil unggul masing-masing set dengan angka 26-24, 25-16, 19-25 dan 25-15.

Brazil juga mengemas tiga poin atas kemenangan tersebut dan menempati peringkat empat sementara ini di tabel klasemen.

Pergeseran di tabel klasemen masih akan terjadi karena hari ini masih terdapat beberapa pertnadingan di antaranya Serbia vs China, Polandia vs Iran hingga Belanda vs Cuba.

Siaran langsung pertandingan bisa disaksikan live vidio dan Moji TV.

Jadwal lengkap update hasil VNL putra 2023 Kamis 8 Juni 2023

- USA vs Belanda 3-0

- Brazil vs Jerman 3-1