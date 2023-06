Soal UKK PAI Kelas 10 SMA Semester 2, Jawaban PAT UAS Pendidikan Agama Islam Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID –Cek ulasan materi soal dan jawaban Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 10 SMA / SMK Semester 2 (Genap) tahun 2023.

Soal yang dilansir dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.dapat dijadikan referensi dan latihan menghadapi Ulangan Akhir Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) atau Penilaian Akhir Tahun (PAT).

Soal UAS, UKK, PAT PAI Kelas 10 SMA / SMK ini sebagai soal uji kemampuan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik.

Inilah selengkapnya soal dan jawaban Latihan UAS, UKK, PAT pelajaran PAI untuk siswa Kelas 10 SMA / SMK Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

• Soal UKK Ekonomi Kelas 10 SMA SMK Semester 2, Kunci Jawaban PAT UAS Pilihan Ganda Essay 2023

A. Pilihan Ganda

1. Al-Qur’an merupakan pembeda antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Sehubungan dengan itu Al- Quran dinamakan ....

A. Asy – syifa D. Al – karim

B. Adz – dzikro E. Al – furqon

C. Al – hudan

2. Ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika sedang melaksanakan haji wada adalah ….

A. Al - alaq ayat 1 – 5 D. Al - maidah ayat 3

B. Al - alaq ayat 6 – 10 E. Al - maidah ayat 9

C. Al - alaq ayat 10 – 15

3. Hadits yang berdasarkan perkataan Rasulullah adalah ….

A. Shohih D. Fi'liyah

B. Ahad E. Taqririyah

C. Qauliyah

4. Ijtihad menurut bahasa berarti ....

A. Memikirkan alam D. Mencurahkan uang

B. Mencurahakn tenaga E. Tadabur alam

C. Mencurahkan air mata

5. Kapan dimulainya ijtihad….

A. Pada masa Khulafaurrrasidin

B. Pada masa Bani Abbasiyah

C. Pada masa Rasulullah SAW

D. Pada masa wali songo

E. Pada masa Bani Umayah

• Soal UKK Bahasa Inggris Kelas 10 SMA SMK Semester 2, Kunci Jawaban PAT dan UAS Pilihan Ganda Essay

6. Orang yang berhak menerima zakat disebut ....

A. Muzaki D. Asnap

B. Mustahik E. Dhuapa

C. Amil

7. Mengelurkan zakat mal hukumnya wajib apabila telah memenuhi nisab dan haul. Apakah nisab itu?

A. Batas waktu harta terkena wajib zakat

B. Batas jumlah harta terkena wajib zakat

C. Batas jenis harta terkena wajib zakat

D. Batas nilai harta terkena wajib zakat

E. Batas manfaat harta terkena wajib zakat

8. Dalil naqli yang menyebutkan tentang 8 asnap penerima zakat adalah ….

A. At - Taubah ayat 60 D. At - Taubah ayat 104

B. At - Taubah ayat 90 E. Al - Baqarah ayat 255

C. At - Taubah ayat 103

9. Perbuatan yang membedakan antara haji dan umrah adalah dalam rukunnya, yaitu ….

A. Ihram D. Lempar jumrah

B. Wukuf E. Tahalul

C. Sa'i