Soal UKK Bahasa Inggris Kelas 10 SMA SMK Semester 2, Kunci Jawaban PAT dan UAS Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID –Berikut adalah ulasan materi soal dan jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 SMA / SMK Semester 2 (Genap) tahun 2023.

Soal yang dilansir dari Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2022/2023.dapat dijadikan referensi dan latihan menghadapi Ulangan Akhir Semester (UAS), Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) atau Penilaian Akhir Tahun (PAT).

Soal UAS, UKK, PAT Bahasa Inggris Kelas 10 SMA / SMK ini sebagai soal uji kemampuan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik.

Inilah selengkapnya soal dan jawaban Latihan UAS, UKK, PAT pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa Kelas 10 SMA / SMK Semester Genap dilansir dari sejumlah sumber:

• Soal UKK PJOK Kelas 10 SMA SMK Semester 2, Kunci Jawaban PAT dan UAS Pilihan Ganda Essay Uraian

A. Pilihan Ganda

Find the synonym of the following words written in underlined (for question no 1 - 5

1. The Restaurant was superb, and the prices were very low.

a.superficial

b. excellent

c. supersonic

d. superior

e. expensive

Answer: b

2. All the local residents spent that awful night in a school.