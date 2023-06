Update Harga Sembako di Pasar Flamboyan Pontianak, Beberapa Komoditi Alami Kenaikan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Moment hari raya ditandai dengan meningkatnya permintaan sembako, tiga pekan jelang perayaan Idul Adha beberapa komoditi merangkak naik.

Pantauan tribun di Pasar Flamboyan harga daging ayam ras harganya Rp35 ribu per Kg. Harga ini mengalami kenaikan dari harga normal Rp28 ribu per Kg.

Namun di beberapa pasar yang buka sore hari harganya berkisar Rp36 hingga Rp37 ribu.

Sedangkan harga beras premium masih stabil di harga Rp15 ribu hingga Rp16, minyak goreng curah Rp14.500, gula pasir Rp14 ribu, minyak goreng Rp15 ribu dan minyak goreng kemasan premium Rp22.500.

Harga yang sama juga pada tepung terigu kemasan harganya berkisar diangka Rp13 ribu, kedelai Rp16 ribu, cabai merah keriting Rp45 ribu, cabai rawit merah Rp60 ribu.

Pedagang Pasar Flamboyan, Darwin mengatakan harga bawang merah berkisar Rp34 atau mengalami kenaikan Rp4 ribu. Harga ini terbilang masih terjangkau dibandingkan moment ramadhan yang pernah menyentuh Rp 50 ribu per kg.

Sementara bawang putih stabil diangka Rp 28 ribu.

"Bawang bombai naik Rp8 ribu, sekarang harganya Rp36, kentang Rp15 mengalami penurunan kemarin Rp18 ribu, sawi harganya Rp30 ribu, kangkung Rp8 ribu, kol Rp9 ribu per Kg mengalami penurunan dari yang sebelumnya Rp12 ribu, bunga kol Rp50, brokoli Rp40 biasanya harganya Rp50 ribu," ujarnya.

Sedangkan cabai merah besar Rp47 ribu, cabai rawit merah Rp58 ribu sampai Rp60 ribu. N

Namun harga di beberapa pasar yang pasokannya dari Flamboyan harganya lebih tinggi hingga Rp5000 per kg nya dibandingkan Pasar Flamboyan.

"Kemiri 45, ketumbar Rp 70 ribu, dan lada 120 ribu, cabe merah kering dari RRC, pemasok lain dari India, Rp 85 ribu dari harga biasanya Rp 60 ribu," ujarnya.

Pedagang Pasar Flamboyan, Rahmad yang sudah 20 tahun berjualan di Pasar Flamboyan kenaikan bukan dikarenakan moment namun bergantung pada stok.

Untuk harga sayur bayam harganya Rp20 ribu per Kg, kecambah Rp15 ribu per Kg mengalami kenaikan, pare Rp15 ribu per Kg dan buncis Rp 25 ribu. (*)

