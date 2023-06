Soal Bahasa Inggris Kelas 1 SD Ujian Akhir Sekolah Semester 2 dan Kunci Jawaban

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah contoh Soal Bahasa Inggris Kelas 1 SD ujian akhir sekolah Semester 2.

Pertanyaan berupa soal pilihan ganda, soal isian dan soal essay.

Soal dilengkapi kunci jawaban dari setiap pertanyaan.

Soal dan kunci jawaban ini sebagai bahan belajar siswa Kelas 1 SD.

Orang tua membantu proses belajar siswa untuk meningkatkan kemampuan.

Simak Soal Bahasa Inggris Kelas 1 SD Semester 2.

1. Bunga Matahari berwarna kuning . The english sentences is ….

a. The sunflower is dark

b. The sunflower is yellow

a. The sunflower is purple

2. Jari saya adalah sepuluh. Sepuluh in English is ….

a. Three

b. Nine

c. Ten

3. I have …. pencils. (dua belas)

a. Eleven

b. Twelve

c. Sixteen

4. 8 + 7 = …