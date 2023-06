Perlakuan Tak Terduga Kim Seon Ho Selama Fan Meeting di Jakarta Diungkap Indra Herlambang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kim Seon Ho baru saja menggelar fan meeting di Jakarta beberapa hari lalu.

Interaksi antara dirinya dengan presenter Indra Herlambang terlihat lucu dan menggemaskan.

Aktor asal Korea Selatan itu sempat menyita perhatian publik.

Diketahui, Kim Seon Ho baru saja menggelar fan meeting selama dua hari, 2-3 Juni 2023 di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat.

Kim Seon Ho telah menggelar Fan Meeting Asia Tour yang bertajuk "2023 Kim Seon Ho Asia Tour in Jakarta" .

Sosok Indra Herlambang yang didapuk menjadi host berhasil memberikan keceriaan dan warna suasana berbeda selama acara.

Juga diketahui, nama Indra Herlambang sempat trending topik di Twitter beberapa waktu lalu.

Lantaran aksi kocak Indra Herlambang yang kerap membuat Kim Seon Ho tertawa hingga Seonhohada, julukan pengemar sang aktor, menjadi senang.

Setelah momen pertemuan itu, Indra Herlambang sampai membuat cuitan di akun Twitter pribadinya berisi curhatannya terkait sosok Kim Seon Ho selama acara.

Presenter 47 tahun itu menilai Kim Seon Ho sosok yang menyenangkan.

Bahkan saking serunya momen pertemuan tersebut, membuat Indra Herlambang merasa seperti tidak sedang bekerja.

"Kim Seon-ho sebaik itu, guys!

Menyenangkan banget orangnya.

Having so much fun on stage sampe gak berasa lagi kerja. Haha.