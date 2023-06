35 Soal Bahasa Inggris Kelas 2 PAT Ulangan Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban UAS SD/MI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Soal Bahasa Inggris latihan dalam ulangan PAT / UAS Semester 2 untuk Kelas 2 SD/MI.

Seluruh soal terdiri dari soal pilihan ganda dan isian yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban.

Sehingga dapat memudahkan siswa dalam belajar dan mendapatkan gambaran terhadap soal-soal yang akan dihadapi.

Pastikan dalam mengerjakan soal dikerjakan sendiri dan jadikan kunci jawaban sebagai pembelajaran.

Untuk meningkatkan kemampuan diri serta evaluasi dari pemahaman dalam menjawab soal.

Soal Pilihan Ganda Bahasa Inggris Kelas 2 SD

1. What is the object used for writing on paper?

a. Pencil

b. Eraser

c. Ruler

Jawaban: A

2. What color is the grass?

a. Blue

b. Yellow

c. Green

Jawaban: C

3. I draw this rainbow using ….

a. Paper

b. Globe

c. Crayon