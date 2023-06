Jadi Ajang Silaturahmi, Ribuan Kicau Mania Kalbar Semarakan Kontes Temon Heboh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID.PONTIANAK - Ribuan Kicau Mania berkumpul di lapangan burung Serba Guna Kota Pontianak dalam ajang kontes burung berkicau bertajuk Temon Heboh Jilid 4, Minggu 4 Juni 2023.

Temon sendiri dalam bahasa Jawa memiliki makna 'bertemu'.

Pada Kontes Temon Heboh ini, ribuan Kicau Mania dari berbagai wilayah Kalimantan Barat berkumpul dengan beragam jenis burung berkicau kesayangannya.

Mulai dari Murai Batu, Kacer, Love Bird, Kolibri, Cucak Hijau, Serindit, Kapas Tembak, Konin, dan Pleci dihadirkan oleh Kicau Mania Kalbar pada kontes dan pameran burung berkicau ini.

Ketua Panitia, Yudi Sulistia memyampaikan bahwa kontes dan pameran Burung Berkicau ini diselenggarakan dalam rangka silaturahmi antar Kicau Mania di Kalbar.

"Kita utamanya ajang silaturahmi, karena dengan ini kicau mania dari luar kota hadir disini berkumpul, lalu sekaligus juga mencari berbagai burung berkicau berbakat," tuturnya.

Dari daftar peserta yang telah didata, ia mengungkapkan terdapat lebih dari seribu peserta yang terbagi dalam 33 kelas burung berkicau.

"Kelasnya cukup banyak, dan ada juga kelas best of the best yakni Kacer, Murai Batu, dan Cucak Hijau untuk melihat burung dengan kualitas terbaik di Kalbar," ujarnya.

Dalam penilaian burung berkicau, pihaknya menggandeng juri independen dari Gitananda Nusantara

Pada Kontes burung Berkicau, ia menyampaikan penilaian didasari dari kicauan burung, durasi burung tersebut berkicau, nada suara, serta kelincahan burung dan gerakan burung tersebut dinilai.

"Terlepas dari juaranya, Kontes Burung Berkicau ini utamanya untuk mempererat silaturahmi, mencari teman dari berbagai daerah menjadi satu dan disatukan dengan burung berkicau," terangnya.

Kemudian, Rendi Lemasna dalam kontes burung berkicau, juara dikatakannya nomor dua nomor satu ialah kepuasan bersama berkumpul sesama pecinta burung.

Memelihara burung berkicau dikatakannya harus penuh perhatian serta rasa sayang terhadap burung.

Pertama harus memperhatikan makan serta asupan vitamin untuk burung.

Tidak hanya jenis makanan, namun juga waktu makan dari burung itu sendir.

Lalu, harus pula diperhatikan bentuk kandang, kemudian waktu menjemur dan mengembunkan burung.

