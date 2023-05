Tinju Dunia Artur Beterbiev vs Callum Smith: Petarung yang Pernah Dikalahkan Canelo Sesumbar

Kolase Callum Smith vs Artur Beterbiev. Keduanya dijadwalkan duel 19 Agustus 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia kelas berat ringan, Artur Beterbiev vs Callum Smith telah dijadwalkan.

Keduanya dijadwalkan adu teknik pada 19 Agustus 2023 di Videotron Centre, Quebec City, Canada.

Sebagai penantang wajib sabuk WBC, Callum Smith optimis ia akan mengalahkan sang Raja KO.

Artur Beterbiev sendiri mendapat label Raja KO karena mengalahkan 19 lawan profesionalnya sampai keok.

Disisi lain, Callum Smith telah pernah dikalahkan Canelo hingga pada akhirnya memutuskan pindah naik kelas berat.

"Saya percaya saya menjatuhkannya. Saya percaya diri dengan kekuatan saya sendiri," kata Callum Smith.

Menurut Callum Smith, Artur Beterbiev telah ditelan usia sehingga tak perlu lagi ditakutkan.

"Itu tidak berarti saya pikir ini pertarungan yang mudah. ​​Saya pikir ini pertarungan yang sangat sulit sementara itu berlangsung tetapi saya hanya berpikir dia telah terluka dan jika saya melihat orang lain menyakitinya maka saya yakin saya juga bisa." tambah saudara Liam Smith ini.

Callum Smith pun berambisi menjadi juara Tinju Dunia dua divisi.

Tentu mengalahkan Artur Beterbiev bisa memuluskan keinginannya tersebut.

Tinju Dunia ini akan disiarkan oleh ESPN, ESPN Deportes, dan ESPN+ pada pukul 10 malam ET/7 malam PT.

Duel ini juga disiarkan secara langsung dan eksklusif di Sky Sports di Inggris dan Irlandia.

Kolase Artur Beterbiev vs Callum Smith (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Tale of The Tape Artur Beterbiev vs Callum Smith

Artur Beterbiev (19-0, 19 KO)