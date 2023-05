Promo Pilihan Makanan 31 Mei 2023, Dunkin Donuts Domino Pizza JCO Geprek Bensu Kopi Kenangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Inilah beraneka promo pilihan makanan dan minuman hari ini Rabu 31 Mei 2023.

Sementara untuk menu makanan dan minuman mulai dari promo makanan JCO, promo minuman Chatime, dominos pizza, promo makanan Dunkin Donuts, promo minuman Kopi Kenangan, promo makanan Geprek Bensu, promo minuman Janji Jiwa, dan masih banyak promo lainnya.

Saat ini ada banyak menu promo makanan dan minuman yang ditawarkan dengan harga hemat dan terjangkau.

Berikut inilah selengkapnya beragam promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Rabu 31 Mei 2023:

JCO

Have a delightful day with JPops! These bite-sized delights are the perfect treats for any occasion.

Get ready to satisfy your cravings and experience a burst of flavor with every bite.

Don't miss out on the delightful goodness of our baby donuts.

Dunkin Donuts

Promo yang dinanti-nanti kini datang lagi! DD Card Payday Buy 6 Get 6 Donut dimulai hari ini

Geprek Bensu

Wonderful Weekend di Geprek Bensu.

Weekend kamu pasti seru dan menyenangkan & mengenyangkan.... Beli makan dengan promo Geprek Bensu, Happy banget