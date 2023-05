Jam Tayang Final Liga Europa Sevilla vs AS Roma Kick-off Dinihari ini, Lengkap Info Siaran Langsung

Berikut ini jam tayang final Liga Europa mempertemukan duel sengir Sevilla vs AS Roma pada Kamis 1 Juni 2023 pukul 02.00 WIB di Stadion Puskas Arena.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini informasi lengkap mengenai jam tayang pertandingan final Liga Europa 2022-2023.

Adapun final Liga Europa musim ini akan mempertemukan duel sengit Sevilla vs AS Roma.

Sevilla vs AS Roma dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis 1 Juni 2023 pukul 02.00 WIB.

Bertajuk laga final pertandingan Sevilla vs AS Roma akan digelar di Stadion Puskas Arena.

Selain itu, pertandingan ini juga bisa disaksikan melalui Live Streaming dan Siaran Langsung melalui Vidio.com.

Laga Sevilla vs AS Roma nanti di final Liga Eropa akan menjadi pertandingan ke-14 antara tim Italia vs Spanyol di final kompetisi besar Benua Biru.

Tim asal Spanyol lebih mendominasi meraih gelar juara, sembilan kali dari 13 kesempatan.

Secara total, koleksi trofi Eropa Sevilla masih kalah dari sang raksasa Real Madrid, Barcelona, hingga Bayern Munchen.

Real Madrid mengoleksi 16 gelar Eropa, diikuti Barcelona (12), AC Milan (9), Liverpool (9), dan Bayern Munchen (8).

Pertandingan terakhir antara Sevilla vs AS Roma di Eropa terjadi pada musim 2019-2020 babak 16 besar.

Sevilla kala itu berhasil menang 2-0 hingga akhirnya juara setelah mengalahkan Inter Milan 3-2 di partai final Liga Eropa.

AS Roma akan tampil di final Liga Eropa untuk kedua kalinya dalam sejarah setelah tahun 1991 lawan Inter Milan.

Head to Head pertandingan Sevilla vs AS Roma

Persahabatan 31 Juli 2021 - AS Roma 0-0 Sevilla

Liga Eropa 6 Agustus 2020 - Sevilla 2-0 AS Roma

Persahabatan 11 Agustus 2017 - Sevilla 2-1 AS Roma