Jadwal Live Streaming 16 Besar Piala Dunia U20 Dinihari ini: Libatkan Brasil, Argentina, Inggris

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia U20 babak 16 besar dinihari ini.

Pada Kamis 1 Juni 2023 dini hari akan menyajikan empat pertandingan di Piala Dunia U20.

Adapun pertandingan tersebut melibatkan Brasil vs Tunisia, Kolombia vs Slovakia, Inggris vs Italia hingga Argentina vs Nigeria.

Masing-masing dari pertandingan tersebut akan memperebutkan tiket ke perempat final Piala Dunia U20.

Keseluruhan pertandingan ini dapat disaksikan melalui Live Streaming Moji TV dan Siaran Langsung Vidio.com.

Salah satu laga yang menjadi sorotan dalam ajang ini adalah big match Italia vs Inggris.

Adapun pertandingan Inggris vs Italia akan berlangsung di Stadion Unico Diego Armando Maradona, La Plata.

Duel kedua tim ini dijuluki final kepagian ini berlangsung pada Kamis, 1 Juni 2023 Pukul 04.00 dini hari WIB.

Sedangkan tuan rumah Argentina akan menghadapi wakil Afrika yaitu Nigeria.

Adapun pertandingan Argentina vs Nigeria berlangsung di Stadion San Juan del Bicentenario, San Juan.

Duel Aregentina vs nigeria ini akan berlangsung pada Kamis, 1 Juni 2023 Pukul 04.00 dini hari WIB

Jadwal 16 Besar Piala Dunia U20 2023

Brasil vs Tunisia

Stadion Unico Diego Armando Maradona, La Plata - Kamis, 1 Juni 2023 Pukul 00.30 dini hari WIB

Kolombia vs Slovakia

Stadion San Juan del Bicentenario, San Juan - Kamis, 1 Juni 2023 Pukul 00.30 dini hari WIB