G20 Empower Luncurkan Pedoman UMKM Perempuan Indonesia

Dok/G20 EMPOWER

Chief Sustainability Officer di Asia Pulp & Paper, APP, Elim Sritaba (kiri), CEO Kumpul, Faye Wongso (kedua dari kiri), Director & Chief Digital Transformation and Enterprise Business Officer XL Axiata sekaligus Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya (tengah), Private Sector Coordinator for Indonesia & Timur Leste, World Bank, Alexander Laure, (kedua dari kanan), Economist of World Bank, Marie Christine Apedo Amah (kanan) pada peluncuran pedoman UMKM perempuan Indonesia, yang digelar di Jakarta, Selasa 30 Mei 2023.