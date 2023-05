SHELL bLU cRU Yamaha Enduro Challenge 2023 Digelar di Yogyakarta

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Tahun kedua SHELL bLU cRU Yamaha Enduro Challenge 2023 lebih spesial karena akan berlangsung di Yogyakarta pada 27-28 Mei 2023.

Berbagai aktivitas dari kompetisi balap ketahanan dengan Yamaha WR155R ini akan terpusat di Lapangan Klidon, Sleman, Yogyakarta.

Penyelenggaraan SHELL bLU cRU Yamaha Enduro Challenge ini akan semakin meriah setelah sebelumnya di tahun 2022 digelar di Bogor, Jawa Barat.

Event SHELL bLU cRU Yamaha Enduro Challenge mengajak konsumen dan komunitas untuk Enjoy berkendara motor trail Yamaha WR155R dan menikmati agenda acara, juga meningkatkan Skill Up melalui edukasi teknik berkendara yang tepat, serta para peserta dapat Connect satu sama lain sehingga mempererat ikatan diantara mereka.

SHELL bLU cRU Yamaha Enduro Challenge 2023. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

SHELL bLU cRU Yamaha Enduro Challenge juga menjadi wadah bagi penggemar Yamaha WR155R dan aktivitas offroad untuk berkompetisi menyalurkan hobi, juga menunjukkan skill terbaik mereka dalam menaklukan tantangan trek offroad yang telah disiapkan.

Para peserta siap diajak merasakan sensasi penuh tantangan di atas permukaan jalan bebatuan, sungai, hutan, lumpur, trek menanjak dan turunan.

Mereka diajak untuk membuktikan ketangguhan Yamaha WR155R yang mengusung tagline The Real Adventure Partner.

Dalam setiap area check point dilengkapi dengan tim paramedis, rescue car dan rescue team, marshal, helper dan moving helper karena unsur safety atau keamanan menjadi skala prioritas.

Kelas Perlombaan

Kelas yang tersaji dalam SHELL bLU cRU Yamaha Enduro Challenge 2023 adalah WR155R Profesional, WR155R Com Advance, WR155R Com A, WR155R Com B dan WR155R Hobby.

Pada tahun ini ada tambahan 2 kelas, yaitu WR155R Profesional dan WR155R Hobby.

Pelaksanaan event ini pun mendapatkan dukungan positif dari komunitas WR155R Owners Indonesia (WOI) yang turut ambil bagian sebagai peserta.

”Dengan bangga kami mengumumkan SHELL bLU cRU Yamaha Enduro Challenge 2023 menjadi kompetisi bagi para penggemar dan komunitas off-road di Indonesia. Diperuntukkan bagi bLU cRU Private Racer, bLU cRU Pro Racer dan bLU cRU Fans yang akan merasakan sensasi dan pengalaman spesial dari kompetisi yang sangat berkualitas. Yamaha Indonesia juga akan konsisten menggelar ajang balapan bergengsi ini untuk merangkul semua penggemar bLU cRU sehingga mereka terus Enjoy, Skill Up dan Connect bersama-sama menikmati acara yang memiliki sensasi the real adventure, meningkatkan skill berkendara, saling terkoneksi satu sama lain, serta maju Bersama Yamaha Semakin di Depan Full Gaspoll,” ungkap Frengky Rusli, Asst. GM CS Division PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Berbagai acara menarik yang dihadirkan dalam event ini, diantaranya adalah Yamaha Product dan Booth Sponsor, Entertainment, Sunmori, Modification Contest, Service Gratis, Doorprize, kalian juga bisa mengunjungi booth bLU cRU Fans Experience dan dapatkan special benefit.