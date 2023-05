Percepat Penurunan Stunting, Bupati Paolus Hadi Launching Aplikasi Posyandu Tangan Si Poya Tone

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Bupati Sanggau Paolus Hadi melaunching aplikasi posyandu tangan Si Poya Tone (Sistem informasi posyandu tangan online) di Aula Hotel Harvey Sanggau, Kalbar, Senin 29 Mei 2023. Aplikasi ini dalam rangka menurunkan angka stunting di Kabupaten Sanggau.

Hadir juga Forkopimda Sanggau, Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Ginting dan sejumlah Kepala OPD Sanggau lainnya, Kepala Puskesmas se-kabupaten Sanggau, tim TPPS, dan pejabat serta undangan lainnya.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama penanganan kasus stunting di Kabupaten Sanggau.

Bupati Sanggau Paolus Hadi mengatakan bahwa aplikasi yang dilaunching ini merupakan inovasi untuk memastikan terkait penurunan stunting di Kabupaten Sanggau.

"Aplikasi ini penting karena berkaitan dengan data dan kerja. Bagaimana mendata dengan benar sampai ke tingkat langsung by name by address nya,"katanya, Senin 29 Mei 2023.

• Imigrasi Sanggau Gelar Rapat Pengawasan Orang Asing di Melawi

Aplikasi ini lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Sanggau itu pasti akan terintegrasi dengan data-data lainnya.

"Nah disini nanti penting sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dan targetnya nanti bisa menganalisa apa si yang menyebabkan stunting di Kabupaten Sanggau ini," tegasnya.

Karena lanjutnya data ini juga menentukan, sehingga tak ada lagi dobel-dobel data.

"Ini data dengan pengukuran yang benar dan ada juga kepastian perilaku-perilaku yang dibuat," jelasnya.

Data yang dimaksud kata PH sapaan akrabnya bisa memperlihatkan bahwa anak itu stunting atau tidak, kemudian mengapa dia stunting.

"Nah ketika mengapa dia stunting inilah dibuat perlakuan untuk menanggulanginya dan datanya valid,"ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Ginting mengatakan bahwa aplikasi ini dalam rangka penurunan angka stunting di Kabupaten Sanggau.

Aplikasi untuk memperbaiki data dan pelayanan.

"Mengapa dikatakan memperbaiki data, karena selama ini kita belum mempunyai data by name dan by address. Baik untuk ibu hamil maupun balita, melalui Si Poya Tone ini nanti kita akan input 100 persen data. Baik itu hamil maupun balita. Sehingga nantinya tak lagi menggunakan sampel tapi total populasi,"jelasnya.